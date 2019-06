Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice e fidanzata da tre anni con Oscar Branzani, si è lasciata andare ad un libero sfogo su Raffaella Mennoia, colei che da anni fa parte della redazione di Uomini e donne o, come l’ha definita la stessa Eleonora, colei che “gestisce il programma”. Il tutto è nato da un commento sulla relazione e relativa rottura tra l’ex tronista Angela Nasti e l’ex corteggiatore Alessio Campoli [VIDEO]. Sono tante infatti le persone che si sono espresse e che si stanno esprimendo in merito alla rottura dei due ex partecipanti dell’ultima edizione di Uomini e Donne e tra queste c’è anche Eleonora Rocchini.

La Rocchini si dichiara 'stupita e scioccata'

Dopo essersi detta stupita che due persone possano lasciarsi in così pochi giorni [VIDEO], senza neanche darsi il tempo di conoscersi veramente, l’ex corteggiatrice si è scagliata contro Raffaella Mennoia, dichiarandosi “scioccata” per la reazione che quest'ultima ha mostrato sui social in questi giorni.

Non solo, Eleonora ha approfittato di una IG story per porre alcune domande indirette sia a Raffaella che alla redazione in generale, per cercare di capire come mai da un po’ di tempo hanno deciso di non invitare più in trasmissione né lei né il suo fidanzato, l’ex tronista Oscar Branzani, continuando però poi a lamentarsi se le persone criticano il programma.

"Negli ultimi anni c’è stato sempre e solo trash, grandi amori non li ho visti, ma non sono affari miei", ha sottolineato. L’ex corteggiatrice ha poi proseguito, domandando perché persone come Raffaella Mennoia si siano espresse contro lei ed Oscar dal momento che non gli hanno mai fatto niente, ma anzi sono sempre state corrette, sia durante che dopo la messa in onda del programma.

Eleonora non si è fermata qui: ha infatti specificato che non ha mai avuto nessun problema con Maria De Filippi e che gli piacerebbe tornare in trasmissione per poter salutare sia lei che Claudio e Chiara della redazione, arrivando però a concludere che questo probabilmente non sarà possibile, perché Raffaella deve avere in antipatia sia lei che Oscar, dal momento che l’ha bloccata su Instagram e non ne conosce il motivo.

Ha poi suggerito di tornare ad ospitare nel programma persone “normali” e non gente che lavora sfruttando il web ed i social, altrimenti la probabilità che abbiano altri fini e che, per raggiungerli, possano arrivare a prendere in giro sia la redazione che il pubblico aumenta.

Non è la prima volta che Eleonora si esprime su Raffaella

Non è la prima volta che Eleonora e Raffaella si trovano a discutere tramite i propri profili Instagram. Già l’anno scorso la coppia formata da Eleonora e Oscar aveva espresso qualche perplessità per non essere stata invitata alla puntata dedicata alle coppie nate nel programma di Uomini e Donne.

E sia in quell’occasione che oggi, Eleonora ha ribadito quanto fosse difficile per loro, per esigenze di lavoro, poter partecipare alle Olimpiadi delle coppie andate in onda l’anno scorso, ma quanto invece gli avrebbe fatto piacere poter partecipare alla puntata che ogni anno viene mandata in onda, in cui viene fatto il punto sulle coppie che ancora stanno insieme, nate a Uomini e Donne.

Raffaella Mennoia per ora ha scelto di non replicare, né tramite IG Stories, né tramite la pubblicazione di qualche foto.