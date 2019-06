Alessandro Salem, direttore dei contenuti della Mediaset, è stato protagonista di un'intervista al giornale 'Il fatto quotidiano' e ha risposto alle domande di Selvaggia Lucarelli. L'attenzione è stata posta in merito alla serie televisiva 'Adrian' la cui prima puntata è andata in onda il 21 gennaio ma non ha ottenuto il successo sperato. Salem, però, ha voluto fare un annuncio importante spiegando che nel mese di settembre ci sarà il ritorno di Adrian con le carte in regola per sorprendere lo spettatore.

Pubblicità

Pubblicità

Ha avuto modo di chiarire i dettagli legati all'operazione di Adrian che ha definito come "la più delicata in assoluto nel corso della stagione televisiva". Salem ha spiegato che si aspettava un riscontro superiore da parte del pubblico ma ciò non è avvenuto. Ha continuato dicendo che c'è stata la possibilità di analizzare la situazione con il Molleggiato e il team di autori del cantante visto che non ci sono stati i risultati attesi. Queste sono le dichiarazioni del direttore che ha mostrato una certa positività riguardo al ritorno di Adrian, attraverso queste parole: "Lavoriamo perché il secondo tempo del match sia brillante e vincente". Si è detto certo del fatto che c'è l'intenzione di far ritornare in onda questo format in quanto parliamo di una figura unica come Adriano Celentano.

Adrian potrebbe tornare a settembre

Adrian tornerà a settembre

Salem nel corso della chiacchierata con Selvaggia Lucarelli ha avuto modo di indicare il mese preciso in cui ritornerà Adrian e corrisponderà a settembre. La Lucarelli ha voluto chiedere a Salem la data precisa per il ritorno di Adrian ma il direttore non ha potuto dare una risposta certa limitandosi a dire il mese. Nell'intervista sono stati trattati altri argomenti ai quali Salem ha risposto tra i quali spicca il nome di Barbara D'Urso.

Pubblicità

Il direttore si è detto soddisfatto del lavoro svolto dalla conduttrice napoletana sottolineando che non c'è troppa Barbara D'Urso. Non si può nascondere che in quest'annata, la presentatrice ha fatto i conti con quattro impegni televisivi ma gli ascolti sono stati dalla sua parte.

Le dichiarazioni del direttore dei contenuti Mediaset

Le domande non sono terminate e Salem ha speso parole di stima nei confronti di Silvia Toffanin. Ha spiegato che non è esclusa la possibilità di nuovi progetti per la conduttrice mentre ha annunciato che si sta studiando di spostare il giorno della messa in onda di Amici.

Il talent show non dovrebbe essere trasmesso il sabato con l'intento di rispettare la volontà di Maria De Filippi. Non sono mancate le parole di stima del direttore nei confronti di Paolo Bonolis definito come "un vero fuoriclasse". Inoltre ha fatto notare che il programma 'Ciao Darwin' si distingue per la capacità di mescolare sapori diversi.