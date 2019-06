Un posto al sole dopo aver tenuto col fiato sospeso i telespettatori grazie a scene al cardiopalma, vivrà dei momenti un po' meno tesi. Le trame relative agli episodi in onda dal 24 al 28 giugno, rivelano che Diego certo che Nicotera sia l'amante di Beatrice, inizierà a seguirlo e ad un certo punto, lo affronterà. Intanto, Vittorio sarà sempre più confuso e finirà per cedere alle provocazioni di Anita mentre Leonardo mostrerà a Serena un lato oscuro di sé. Infine, Marina si sentirà estremamente fragile e dovrà affrontare un furto nella sua abitazione.

Un posto al sole, Vittorio cede alle avances di Anita

Le trame Un posto al sole dal 24 al 28 giugno, rivelano che Vittorio si ritroverà a gestire sia la sua ragazza Alex sia Anita e alla fine, cederà alle avances di quest'ultima. La giovane, infatti, lo metterà in crisi e poi lo bacerà. Leonardo giunto a Napoli per riportare la barca di Tommaso, si recherà a Palazzo Palladini per organizzare un pranzo a sorpresa. Intanto, Filippo partirà con suo padre Roberto per Londra.

Leonardo, vista l'assenza del Sartori, inviterà Serena e la piccola Irene a prendere parte ad una gita in barca. Intanto Diego sarà sempre più convinto che Eugenio Nicotera sia l'amante di Beatrice e così inizierà a seguire il magistrato. Serena, Irene e Leonardo faranno la gita in barca, ma il momento piacevole durerà davvero poco, in quanto ben presto si trasformerà in un disastro. Vittorio dopo aver ceduto ad Anita, sarà sempre più confuso sentimentalmente. Il giovane, si sentirà stressato da Alex e nello stesso tempo tentato da Anita e non saprà più cosa fare.

Marina subisce il furto di una foto

Marina vivrà un momento molto difficile. La Giordano sarà frustrata sul lavoro a causa della presenza di Alberto che fatica sempre più a digerire ed inoltre non sopporterà più l'assenza di sua figlia Elena e della nipote Alice e capirà di essere estremamente fragile. Più tardi Leonardo svelerà un lato oscuro di sé e Serena che aveva avuto una buona impressione dal giovane, rimarrà alquanto stranita. Nel frattempo a Napoli giungeranno i genitori di Nadia mentre Diego dovrà decidere se fare una pazzia a causa della sua gelosia per Beatrice oppure lasciar perdere.

Cosa farà il giovane? Marina subirà il furto di una foto da parte di un uomo misterioso che si introdurrà in casa sua. Michele si offrirà di fare da Cicerone ai genitori di Nadia accompagnandoli in giro per Napoli. Intanto Raffaele si avvarrà dell'aiuto di Otello per mettere a punto un piano per aiutare Renato a conquistare il rispetto dei suoceri.

Diego affronta Eugenio

Eugenio, rischierà di essere investito e l'accaduto lo turberà al punto tale da non sapere se informare o meno la Prefettura di ciò che gli è successo.

Nel frattempo Diego sempre più convinto che il magistrato sia l'amante di Beatrice, si farà coraggio e lo affronterà. Cosa accadrà tra i due? Marina si accorgerà finalmente che le manca la cornice con la sua foto e darà la colpa del furto alla domestica. Arturo intanto, continuerà ad aggirarsi per la villa. Pur di ottenere il rispetto dei genitori di Nadia, Renato metterà su una messinscena a casa Palladini con l'aiuto dei suoi amici Raffaele ed Otello.