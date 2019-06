Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che vede nuovi cambiamenti nella vita degli abitanti di palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'episodio numero 5271 in onda sul piccolo schermo lunedì 10 giugno alle ore 20:45 svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Guido. Il comandante dovrà fare i conti con le rivelazioni di Mariella (Antonella Prisco) che gli ha spiegato la verità in merito alla paternità del piccolo Lorenzo.

L'Altieri ha deciso di raccontare la realtà dei fatti al compagno dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio fatta da Guido (Germano Bellavia). Il Del Bue sarà sconvolto da questa notizia ma dimostrerà di essere pronto per prendersi le proprie responsabilità dopo un periodo complesso. L'uomo avrà bisogno di prendersi un periodo di riflessione per capire quali possano essere le sue reali intenzioni e sarà chiamato ad affrontare una novità inaspettata. Si tratterà di un periodo importante per la famiglia Del Bue che deve compiere delle scelte fondamentali nella vita sentimentale.

Il figlio di Guido vuole attirare la simpatia della piccola Mia ma non sarà un'impresa facile

Vittorio (Amato D'Auria) e il padre vorranno risolvere la situazione sentimentale con la speranza di cominciare ad avere una certa stabilità nel rapporto di coppia. Il figlio del comandante dimostrerà di essere legato ad Alex e avrà intenzione di aiutarla a fare la scelta giusta per quanto riguarda la possibilità di trasferimento alla terrazza. Il radiofonico vorrà aiutare la fidanzata a prendere una decisione coraggiosa nonostante la disapprovazione di Mia (Ludovica Nasti) mettendo in primo piano i suoi obiettivi. Il ragazzo sarà pronto per fare la conoscenza della sorellina di Alessandra ma non riuscirà ad attirare la simpatia della ragazza.

Una decisione importante per i coniugi Pergolesi

Vittorio non si dimostrerà capace di trovare un accordo con Mia che non sopporterà l'idea di doversi separare da Alex. Un altro capitolo riguarda i personaggi di Andrea e Arianna che dovranno fare delle valutazioni determinanti per quanto concerne il futuro di coppia. I coniugi Pergolesi rimarranno scossi dalla visita dell'assistente sociale che farà cambiare le certezze dei due innamorati. Andrea e la moglie ripenseranno all'eventualità di creare una famiglia sperando nella possibilità dell'adozione.

Si potrebbe realizzare il sogno della signora Landi che ha sempre desiderato di avere un figlio ma si è vista costretta ad accantonare questa ipotesi dopo quanto successo in precedenza con i servizi sociali.