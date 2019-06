Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori le vicende dei protagonisti dell'apprezzata soap opera di Rai 3 'Un posto al sole' che si distingue per la capacità di attirare un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 24 fino a venerdì 28 giugno pongono l'attenzione intorno al personaggio di Vittorio. Il giovane Del Bue finirà per cedere di fronte alle richieste di Anita, che riuscirà a farlo cadere in tentazione.

Ci sarà infatti un bacio tra Anita e il radiofonico. Leonardo si stabilirà a palazzo Palladini, dove organizzerà un pranzo a sorpresa. Filippo capirà che è arrivato il momento di partire per Londra in compagnia del padre. Leonardo inviterà Serena (Miriam Candurro) a passare una giornata in barca. Diego (Francesco Vitiello), dal canto suo, comincerà a seguire Eugenio e Beatrice (Marina Crialesi) sicuro che i due abbiano una relazione.

Vittorio confuso dopo il bacio con Anita

Arriverà il giorno della gita in barca tra Serena, Irene e Leonardo (Erik Tonelli) nel momento in cui il dottor Sartori è assente.

La giornata si rivelerà tuttavia disastrosa, nonostante sia iniziata nel migliore dei modi. Vittorio (Amato D'Auria) si troverà alle prese con altri dubbi sentimentali riguardo alla sua relazione e non saprà in quale modo comportarsi con Alex, dopo essersi scambiato un bacio con Anita (Ludovica Bizzaglia). Il figlio di Assunta dovrà fare i conti con le tentazioni derivanti dal ritorno dell'ex fidanzata.

Un momento difficile per la Giordano

Marina (Nina Soldano) dovrà affrontare un periodo complesso della sua esistenza e non sarà in grado di gestire i ritmi di lavoro per vita delle richieste del dottor Palladini.

Inoltre, l'imprenditrice sarà dispiaciuta per l'assenza di Elena (Valentina Pace) e Alice, dimostrando delle evidenti fragilità. Intanto Leonardo, nel corso di una chiacchierata in barca, finirà per raccontare a Serena un lato oscuro della sua persona.

L'arrivo dei suoceri di Renato

Giungeranno finalmente in Italia i genitori di Nadia che saranno ben lieti di conoscere le bellezze della città di Napoli. Successivamente, Diego sarà vicino a commettere una pazzia per la gelosia nei confronti di Beatrice e della sua nuova relazione.

Intanto, un uomo misterioso si presenterà a casa di Marina e si impossesserà di una cornice con la foto dell'imprenditrice. Michele farà da guida turistica ai suoceri di Renato per permettergli di fare il giro di Napoli e Raffaele organizzerà un piano per aiutare il dottor Poggi. Marina infine perderà il controllo e finirà per accusare la sua domestica del furto della cornice avvenuto nella villa.