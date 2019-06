Can Yaman ha rilasciato un'intervista al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", durante la quale ha parlato dei suoi progetti di lavoro dopo aver raggiunto una certa notorietà anche in Italia grazie al personaggio di Ferit in Bitter Sweet. Il successo di questa soap è legato in particolar modo alla capacità di soffermarsi su argomenti accattivanti per il pubblico come gli intrighi, i sentimenti e le incomprensioni.

Nel corso della chiacchierata con la suddetta rivista, non è mancato un pizzico di ironia quando è stato chiesto all'attore turco del suo personaggio, Ferit, che si presenta come una persona antipatica, esigente e severa.

In realtà Yaman ha spiegato che bisognerà fare attenzione all'evoluzione dell'uomo di affari, che col tempo cambierà: "Puntata dopo puntata mi rendo conto che cominciamo ad avere alcune cose in comune", ha svelato l'artista.

Inoltre il protagonista di Bitter Sweet ha aggiunto che, come Aslan, quando è innamorato lo manifesta apertamente, e allo stesso tempo adora prendersi cura dei suoi cari. Infine ha chiarito che ci sono anche delle differenze con Ferit: infatti mentre questi è un perfezionista e un uomo dotato di autocontrollo, lui invece è più rilassato, nonché amante della tranquillità.

Il rapporto con l'Italia

L'attore di Bitter Sweet ha avuto modo di parlare anche dell'amore a prima vista, affermando: "Ovviamente la vita reale è tutta un'altra cosa". In merito alla sua vita privata, al momento non si sa se Yaman abbia una fidanzata, essendo una persona molto riservata. Soffermandosi sul rapporto con le fan, si è detto contento di essere apprezzato e amato.

L'interprete turco ha poi rivelato che, prima di diventare attore, ha lavorato per alcuni anni come avvocato, e solo in un secondo momento ha studiato recitazione. Inevitabile parlare del suo rapporto con l'Italia, e a tal proposito ha detto: "Ci vengo spesso e la adoro".

Nel cast anche Ozge Gurel, già nota per Cherry Season

Bisogna ricordare che nel cast di Bitter Sweet c'è anche Ozge Gurel, che nel 2016 è stata protagonista di Cherry Season-La stagione del cuore. Nella soap in onda in questi giorni su Canale 5, invece, sta vestendo i panni della chef Nazli. Can Yaman interpreta un ricco uomo di affari che si distingue per essere una persona perfezionista e scontrosa.

Da sottolineare la partecipazione del piccolo Alihan Turkdemir che presta il volto a Bulut, il nipotino di Ferit di cui si occupa Nazli come collaboratrice domestica.

In Italia, prima della messa in onda di Bitter Sweet, Can Yaman era poco conosciuto, ed era seguito soprattutto sui social network, in particolare tramite il suo profilo Instagram.