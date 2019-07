Tra i protagonisti più criticati dell'ultima edizione di Uomini e donne c'è sicuramente l'ex tronista Angela Nasti. Se inizialmente ha fatto discutere per essersi lasciata, solo dopo una settimana, con la scelta Alessio Campoli, in queste ultime settimane è stata sommersa di critiche per aver trovato "così velocemente" un nuovo amore. Da giorni infatti sul web circolano voci che vedrebbero l'ex tronista innamorata di Kevin Bonifazi, calciatore del Torino.

Pubblicità

Pubblicità

Angela e Kevin sono sempre rimasti in silenzio, senza commentare nessuna voce sulla loro presunta relazione, fino a ieri quando la bella modella napoletana, tramite il suo profilo Instagram, ha risposto ad un commento critico di un suo follower ammettendo più o meno velatamente la relazione. Nello specifico il follower ha sottolineato quanto tempo ci ha messo l'ex tronista a trovare un fidanzato a Uomini e Donne per poi lasciarlo subito e quanto poco tempo per trovarne un altro "Mesi per trovare il fidanzato, dopo un paio di giorni vi lasciate.

Pubblicità

Una settimana dopo sei fidanzata".

L'ex tronista, che ha sempre dimostrato di avere un carattere deciso, non ha esitato a rispondere alla critica sottolineando che "Poteva passare un giorno, un mese o un anno e mi avreste giudicata ed attaccata a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno. Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi. Siate felici".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

In questo modo le voci su un presunto flirt tra la modella napoletana ed il calciatore del Torino sono state confermate dalla stessa Angela, che non si vergogna ad ammettere di essere tornata felice, e lo fa pubblicando una sua foto sul suo profilo Instagram, dalla didascalia "mi sento così felice"

Che la coppia si stesse frequentando era ormai chiaro, dal momento che pochi giorni fa sono stati paparazzati prima al mare, come dimostrano alcune foto postate dalla pagina Gossiptvofficial, e poi un'altra volta in giro per Napoli.

Adesso però è arrivata la conferma indiretta dell'ex tronista a cui hanno fatto seguito nuove voci insistenti che l'accusano di aver fatto una "scelta mediatica". Voci che hanno portato Raffaella Mennoia, della redazione di Uomini e Donne, ad invitare la modella alla prima puntata della prossima stagione del programma per un chiarimento con il suo ormai ex fidanzato Alessio Campoli.

Criticata anche la sua collega di trono Giulia Cavaglia

Anche l'ex tronista Giulia Cavaglia è stata recentemente criticata per la fine della relazione con la sua scelta, Manuel Galiano.

Pubblicità

I due infatti dopo essere usciti insieme dal programma, hanno rilasciato una intervista al Magazine di Uomini e Donne dichiarando di non essere mai stati così felici, ma a seguito di una vacanza dell'ex corteggiatore ad Ibiza con gli amici, sono iniziate ad emergere voci e indizi su un presunto tradimento avvenuto nell'isola spagnola. Gli spettatori del programma di Uomini e Donne non sanno ancora se il tradimento sia avvenuto veramente o meno, quello che è certo è che al ritorno in Italia Manuel e Giulia si sono lasciati e non sono rimasti in buoni rapporti.

Pubblicità

Anche Giulia è stata quindi accusata di aver fatto una scelta mediatica, soprattutto a seguito di alcune parole di Manuel il quale ha affermato che l'avrebbe "protetta per altri tre mesi". Accuse che hanno portato Raffaella Mennoia ad invitare anche loro alla prima puntata della prossima stagione di Uomini e Donne per un confronto.