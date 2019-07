Prossimamente potrebbero arrivare molti cambiamenti nella soap opera Il Segreto. Infatti, stando alle prime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, sembra proprio che a partire dalla prossima stagione televisiva che verrà trasmessa dalla televisione iberica si assisterà a delle novità di rilievo. Ad esempio, si parla con sempre maggiore insistenza di un salto temporale destinato a stravolgere gli equilibri nel paesino di Puente Viejo.

Nello specifico, le vicende dovrebbero fare un balzo in avanti di cinque anni, ovvero dal 1926 al 1931, una situazione che dovrebbe portare all'uscita di scena di diversi personaggi. Innanzitutto c'è da sottolineare che dovrebbero essere confermati alcuni storici protagonisti come Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa. Entrambi, infatti, ormai sono diventati delle colonne portanti de Il Segreto, poiché ne fanno parte fin dal primo episodio.

La probabile assenza della coppia formata da Irene e Carmelo

Lo spostamento cronologico in avanti delle vicende de Il Segreto dovrebbe comportare dunque l'uscita di scena di alcuni personaggi che sono diventati noti al grande pubblico in questi anni. Innanzitutto non dovrebbe esserci Severo Santacruz, storico rivale di Francisca. Un altro addio dovrebbe riguardare la giornalista Irene Campuzano insieme al figlioletto Carmelito.

Tra i grandi assenti della prossima edizione della soap iberica dovrebbe esserci pure il sindaco Carmelo Leal.

Anche Maria e Fernando dovrebbero mancare

Con il salto temporale in avanti di cinque anni, sembra che il pubblico sia destinato a fare i conti con l'assenza di Maria Castaneda che potrebbe partire da Puente Viejo. Quest'indiscrezione sarebbe suffragata dalla recente presenza dell'attrice Loreto Mauleòn sul set della fiction internazionale "Patria", prodotta dalla HBO.

Lo stesso discorso dovrebbe valere per il 29enne Carlos Serrano che, dopo aver interpretato Fernando Mesia, dovrebbe dedicarsi a dei progetti teatrali. Inoltre sembra che nemmeno in futuro l'artista possa rientrare nella telenovela.

La permanenza di Matias e Marcela

La lista dei presunti assenti non è ancora terminata, difatti potrebbe esserci l'uscita di scena di alcuni personaggi-chiave come Elsa Laguna (Alejandra Meco) e Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami). All'opposto, invece, sarebbe confermata la coppia costituita da Marcela (Paula Ballesteros) e Matias (Ivan Montes) che dovrebbero essere al centro di nuove storie insieme ad Emilia e Alfonso.

Qualche dubbio, infine, sull'identità del parroco che potrebbe essere nuovamente Don Anselmo (Mario Martin).