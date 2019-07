La puntata di Techetechetè Superstar di sabato 27 luglio si intitola "Pronto Raffaella...sono Mina!" e consisterà di un emozionante omaggio televisivo dedicato a due grandi star italiane: Mina e Raffaella Carrà. L'appuntamento con la trasmissione è in prima serata su Rai 1, a partire dalle 20:30, in una messa in onda che metterà in evidenza anche alcuni varietà degli scorsi decenni che avevano come protagoniste queste due celebri stelle della musica e dello spettacolo. Due ore filate di programmazione prime-time per riscoprire la bravura, l'estro e il talento della Raffa Nazionale e della Tigre di Cremona.

Mina e Raffaella protagoniste di Techetechetè Superstar di sabato 27 luglio

La puntata di Techetechetè Superstar di sabato 27 luglio è curata da Salvo Guercio che alcuni giorni fa ha anche selezionato i filmati di una memorabile puntata sugli Anni '80.

Accomodandosi davanti alla tv, nella puntata dell'ultimo sabato di luglio, i telespettatori potranno riascoltare alcune tra le canzoni più belle di Mina e di Raffaella Carrà.

Come sempre, i brani in questione suoneranno in dei videospezzoni ripresi da varietà, spettacoli televisivi, concerti e festival musicali dei decenni scorsi.

Tra i filmati con protagonista Raffaella Carrà non dovrebbero mancare un montaggio della famosa "A far l’amore comincia tu" in varie lingue internazionali, una scatenata "Rumore", l'esuberante "Tanti Auguri", e dei filmati a colori di un tour del 1976.

Tra le scene con Mina, invece, saranno proposti dei videoclip nei quali la straordinaria interprete lombarda canta "Grande grande grande", "Non gioco più", "E poi", ma anche interventi televisivi che hanno visto la Tigre di Cremona primadonna di Milleluci.

Alla fine della puntata, la serata della rete ammiraglia Rai proseguirà con la replica della fiction tv C’era una volta Studio Uno.

I precedenti appuntamenti con Techetechetè Superstar

Le puntate precedenti di Techetechetè Superstar sono state dedicate ad altri grandi nomi della musica italiana, oltre che a un grande evento del quale sabato 20 luglio è stato celebrato il cinquantesimo anniversario.

Stiamo parlando dello sbarco dell'Uomo sulla Luna a cui Rai 1 ha dedicato un'ampia programmazione comprensiva anche di una puntata speciale di Techetechetè Superstar. Numeri alla mano, la puntata di sabato 20 luglio ha tenuto di fronte ai teleschermi 2.585.000 spettatori pari a una ragione percentuale del 17.9% di share.

Le precedenti puntate di questo contenitore della Rai incentrato sulla Tv del passato, invece, sono state dedicate a grandi star italiane e infatti hanno visto come protagonisti l'inossidabile Gianni Morandi e le sorelle Mia Martini e Loredana Bertè.