Non ci sarà proprio da annoiarsi nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dall'8 al 12 luglio. La telenovela spagnola tornerà in onda soltanto nei pomeriggi feriali della rete ammiraglia, mentre resterà sospesa il sabato (anche in prima serata su Rete 4) e la domenica. Le trame della prossima settimana saranno concentrate sul rapimento di Elsa, che rischierà di subire la vendetta degli uomini di Lamberto. Ma proprio quando per lei le cose si metteranno male, Prudencio interverrà salvandole la vita e rischiando di subire delle tragiche conseguenze.

Il rapporto tra Elsa e Alvaro si farà sempre più forte, scatenando la gelosia di Isaac. Spazio anche a Fernando che informerà Maria di non avere mai smesso di amarla, fatto che scatenerà l'inevitabile preoccupazione di Donna Francisca.

Il Segreto anticipazioni: Prudencio in fin di vita

Le anticipazioni de Il Segreto relative alla puntate della prossima settimana si concentrano sul tentativo di fuga di Saul e Julieta. Gli uomini di Lamberto Molero verranno fermati dall'arrivo della Guardia Civile ma, prima dell'arresto, il malvivente riuscirà a sparare un colpo di fucile diretto verso Julieta.

Sarà Prudencio a fare da scudo all'ex moglie e a restare gravemente ferito. Le sue condizioni saranno molto gravi e renderanno necessaria una trasfusione di sangue. Saul, riconoscente al fratello per il gesto eroico, si renderà disponibile a fare da donatore. Tutto andrà a buon fine e in famiglia si potrà festeggiare la ritrovata guarigione, mentre Saul e Julieta riprenderanno ad organizzare i preparativi delle loro nozze. La permanenza in carcere di Molero, purtroppo, durerà poco dato che Eustaquio riuscirà a corrompere le guardie. Esse, infatti, dichiareranno di non essere sicure che sia stato lui a sparare a Prudencio.

Trame Il Segreto: esplode la gelosia di Isaac contro Alvaro

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto sulle puntata in onda dall'8 al 12 luglio, Alvaro chiederà ad Elsa di continuare a collaborare nell'ospedale da campo, nonostante il numero delle persone contagiate diminuisca considerevolmente (anche Marcela e Carmelita guariranno). Il rapporto della coppia verrà notato da Antolina che farà credere ad Isaac che i due abbiano una relazione.

Il falegname non potrà credere che la sua ex fidanzata stia insieme al medico solo per interesse ma faticherà comunque a nascondere la forte gelosia. Comunque non si sbaglierà ad allarmarsi dato che Elsa e Alvaro avranno una nuova occasione per avvicinarsi ulteriormente. Lei, infatti, perderà i sensi e sarà proprio il medico a soccorrerla, dimostrando di essere sempre più coinvolto. Isaac non riuscirà a trattenere la sua rabbia nel vedere l'amata insieme al suo nuovo amico e darà vita ad una scenata di gelosia.

Maria chiederà a Fernando di restare a Puente Viejo per occuparsi dei conti di Donna Francisca, così il Mesia coglierà la palla al balzo per confermare il suo interesse per la ex moglie. Non solo: trascorrerà molto tempo insieme a Beltran ed Esperanza, raccontando loro delle fiabe e dimostrando di provare del sincero affetto.