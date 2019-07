Le anticipazioni della soap opera spagnola 'Il segreto' svelano che ci saranno dei colpi di scena importanti nel paese di Puente Viejo. Alvaro, dopo aver valutato la richiesta di Carmelo, deciderà di accettare la proposta del sindaco diventando il nuovo medico. Antolina si impegnerà per allontanare Elsa dal marito e proverà a convincere Isaac della possibilità di una relazione tra Alvaro e la Laguna.

Julieta non riuscirà a dimenticare la violenza subita da Eustaquio e Lamberto Molero finendo per rimanere in perenne silenzio. La donna non avrà intenzione di mettere al corrente della situazione il marito Saul al quale non racconterà la verità sulla morte dei Molero. Il commissario Meliton proseguirà le proprie indagini ma non sarà a conoscenza dell'assassinio di Lamberto ed Eustaquio.

Francisca si accorge della complicità tra Roberto e Maria

Il poliziotto penserà che sia il caso di proseguire le ricerche dei due familiari ma escluderà la possibilità di un omicidio compiuto ai danni dei Molero.

Si presenterà in paese il forestiero Faustino che comincerà a mettersi sulle tracce di Fe e farà delle continue domande nei confronti degli abitanti. La cameriera non si dimostrerà contenta della visita dell'uomo e deciderà di nascondersi nella bottega per evitare un incontro con questa persona. Francisca non riuscirà a nascondere la gelosia per la complicità tra Maria, Roberto, Beltran ed Esperanza che si comportano come se fossero dei familiari.

Carmelo alle prese con le richieste di Antolina

Fernando perderà il controllo della calma e penserà che sia arrivato il momento di indagare sul cubano per capire se nasconda qualche segreto. Isaac avrà paura di perdere Elsa e si dimostrerà insofferente rispetto a questa situazione, dopo aver ricevuto delle informazioni inaspettate dalla consorte. Antolina si renderà protagonista di uno scontro con Carmelo (Raul Pena) e chiederà al primo cittadino di togliere ad Alvaro l'incarico di medico di Puente Viejo. L'amico di Severo (Chico Garcia) non si farà impaurire dalla donna e deciderà di non scendere a compromessi con la bionda.

Isaac ha paura di perdere l'amore di Elsa

Francisca (Maria Bouzas) si incontrerà con Fernando (Carlos Serrano) per risolvere la questione riguardante la presenza di Roberto nella villa della Montenegro. Faustino deciderà di parlare con Mauricio per avere delle informazioni su Fe e la donna si vedrà costretta a trasferirsi a casa di Saul e Julieta per evitare il peggio. Fe deciderà di svelare l'identità del forestiero al capomastro spiegando che Faustino è stato uno degli alleati di Don Vicente.

Isaac comincerà ad avere dei sospetti su Alvaro e il mistero si infittirà in quanto il falegname si accorgerà che il medico è in possesso di una borsa di gioielli.