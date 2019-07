La conversazione avuta con Aurelia riaccenderà le speranze di Diego e Blanca nel corso delle puntate di Una vita in onda su Canale 5 (e il sabato sul Rete 4) dal 15 al 20 luglio. In tale periodo, infatti, il giovane Alday dirà all'amata di credere che Moises sia ancora vivo, proprio come ha sostenuto fin dall'inizio. La Dicenta, però, questa volta faticherà a credere alla sua versione dei fatti e manterrà l'idea di chiudersi per qualche tempo in un convento.

Pubblicità

Pubblicità

Nel frattempo, le ricerche del bambino arriveranno alla svolta grazie ad un indizio che Carmen rivelerà in merito agli strani movimenti di Ursula. Ma Diego si fiderà ancora una volta della persona sbagliata, informando il fratello delle ultime novità. Cristina Novoa continuerà a plagiare gli abitanti di Calle Acacias, ma qualcuno comincerà a pensare che lei stia mentendo. Sarà questo il caso di Leonor che riuscirà a registrare una conversazione con la religiosa e a smascherarla pubblicamente.

Pubblicità

Una Vita anticipazioni: Diego arriva tardi al convento

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda dal 15 al 20 luglio rendono noto che Blanca faticherà a credere al racconto di Diego e manterrà viva la convinzione di entrare in convento. Samuel, seguendo le indicazioni di Ursula, penserà di trasferire la moglie in un clinica sanitaria e chiederà anche al fratello di sostenere la sua decisione. Quest'ultimo, nonostante l'iniziale esitazione, accetterà.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Dopo essere venuta a sapere dei trascorsi di Ursula, Carmen racconterà a Diego che la dark lady è solita recarsi in un convento usato anche come orfanotrofio. L'uomo, certo che proprio in quel luogo si nasconda Moises, chiederà a Samuel di accompagnarlo alla ricerca del bambino. Si fiderà, però, della persona sbagliata e al suo arrivo non troverà alcuna traccia del neonato. Avrà comunque la conferma del suo passaggio in tale luogo, grazie al ritrovamento del 'chiama angeli' che lui stesso aveva preparato insieme all'amata.

Trame prossime puntate Una Vita: Leonor smaschera Cristina

Nonostante l'esito non positivo delle ricerche di Moises, le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana confermeranno che Blanca ha detto la verità fin dall'inizio. Diego potrà così informare Leonor e Felipe che il bambino è stato rapito da Ursula. In quel momento Samuel sarà al suo fianco, fingendo di non essere a conoscenza dei loschi traffici dell'ex governante. Gli abitanti del quartiere continueranno ad essere plagiati dalla Novoa anche se qualcuno avrà dei sospetti nei suoi confronti.

Pubblicità

Sarà questo il caso di Leonor, che registrerà una conversazione nella quale la bigotta ammetterà le proprie bugie. Samuel, inoltre, informerà Ursula che è stata Carmen a fornire la pista del convento. La Dicenta, a questo punto, mediterà vendetta contro la domestica.