Le puntate americane di Beautiful continueranno ad essere ampiamente caratterizzate dalla proposta di matrimonio di Thomas a Hope. Usando il figlio Douglas, che ha chiesto alla Logan di fargli da mamma, il rampollo Forrester ha tentato la sua mossa decisiva per conquistare definitivamente la donna verso la quale prova una vera fissazione. Dopo breve riflessione, Hope ha risposto in maniera affermativa ma nelle prossime puntate metterà le cose in chiaro con il suo neo-fidanzato.

Il loro matrimonio avrà lo scopo di rendere felice Douglas, che potrà così contare sull'appoggio di una 'nuova' mamma come lui desidera. La notizia di questa decisione diventerà presto di dominio pubblico, ottenendo opinioni contrastanti dalle persone più vicine alla coppia.

Beautiful anticipazioni: Hope si sposa senza amore

Le anticipazioni americane di Beautiful confermano che Hope deciderà di sposare Thomas a poche settimane dall'annullamento del matrimonio con Liam.

La Logan resterà ferma nella convinzione che i bambini debbano avere la precedenza sulla felicità dei genitori. Per tale ragione, sosterrà che lo Spencer debba stare insieme a Steffy, Kelly e Phoebe. D'altra parte, lei sposerà Thomas proprio per il bene di Douglas che avrà bisogno di una mamma dopo la prematura morte di Caroline. Si tratterà di motivazioni che non avranno nulla a che fare con l'amore. Ed in effetti la stessa figlia di Brooke si tirerà indietro quando Thomas tenterà di approcciarsi a lei fisicamente.

In tale frangente metterà le cose in chiaro, dichiarando di non essere innamorata. Le sue parole verranno comprese dal giovane Forrester che si dirà pronto ad aspettare, convinto che il tempo le permetterà di rendere più forti i propri sentimenti.

Trame puntate americane Beautiful: Brooke incredula

La notizia del fidanzamento di Hope e Thomas diventerà di dominio pubblico nelle trame americane di Beautiful. E i pareri di amici e parenti saranno contrastanti: Steffy non avrà nulla in contrario e dello stesso avviso sarà anche Ridge, convinto che nessuno debba intromettersi nelle decisioni della neo-coppia.

Ben diverso sarà il punto di vista di Liam: tenterà di convincere l'ex moglie a cambiare idea, rammentandole i sentimenti che lui prova verso di lei e che il divorzio non ha cancellato. Ma la più battagliera sarà Brooke, per nulla disposta ad accettare il matrimonio senza amore della figlia. Dopo l'incredulità iniziale, la Logan cercherà di convincere Hope a non commettere un tale gravissimo errore, mettendo in discussione le intenzioni di Thomas.

Le sue parole non avranno nessun esito e i due fidanzati daranno il via ai preparativi per le nozze che dovrebbero essere celebrate in tempi brevi. Sempre che nel frattempo, non venga finalmente svelata la verità sulla 'morte' di Beth Spencer.