Cresce la tensione nelle puntate americane di Beautiful che si stanno lentamente avviando verso la svolta nella trama relativa a Beth Spencer. Si sa per certo che essa troverà il suo momento clou nel periodo estivo, quando la Logan scoprirà finalmente che la sua bambina non è morta a Catalina, come ha sempre creduto, ma è stata data in adozione ad un'ignara Steffy. Nel periodo compreso dal 15 al 19 luglio, le persone coinvolte in questa vicenda continueranno ad esprimere i diversi punti di vista: Flo, in particolare, si dirà convinta che la cugina debba sapere la verità prima del suo matrimonio con Thomas.

I preparativi per la cerimonia, infatti, entreranno nel vivo anche se la Logan rivelerà di non provare amore nei confronti del suo fidanzato. Ai suoi dubbi, si aggiungeranno anche le intromissioni di Brooke e Liam che proveranno a convincerla a non compiere un passo del quale potrebbe pentirsi.

Anticipazioni Beautiful: Thomas fissa subito la data delle nozze

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda negli Stati Uniti dal 15 al 19 luglio, Ridge e Brooke continueranno a discutere a causa delle diverse vedute sulle nozze di Hope e Thomas.

Se la Logan si dirà convinta che si tratti di un grave errore, lo stilista sarà di parere contrario e inviterà la moglie a non intromettersi. Nel frattempo, Thomas chiamerà in causa ancora Douglas per convincere la fidanzata a prendere una decisione rapida sulle nozze, chiedendole di affrettare i tempi della stessa. L'intera famiglia sarà sorpresa dai tempi tanto veloci e Liam tornerà ancora alla carica con l'ex moglie, nella speranza di convincerla a tirarsi indietro.

Anche questa volta, però, le sue parole non serviranno dato che la giovane Logan resterà ferma nelle sue intenzioni e accetterà di sposare subito Thomas.

Trame americane Beautiful: Hope tarda alla cerimonia

Amici e parenti di Thomas e Hope continueranno ad interferire alla vigilia delle loro nozze. Le anticipazioni americane di Beautiful dal 15 al 19 luglio segnalano che il rampollo Forrester chiederà al padre di fare in modo che Brooke si faccia da parte, evitando di intromettersi nelle decisioni di Hope.

Il giorno della cerimonia comunque arriverà e la famiglia si unirà per assistere al fatidico 'sì'. La sposa, però, sarà in ritardo, tanto che Liam insinuerà nella mente di Thomas che lei potrebbe persino non presentarsi. Si tratterà solo di un falso allarme? Nel frattempo, Flo vivrà dei momenti di grande confusione, continuando a pensare che la cugina debba sapere tutta la verità sulle sorti di Beth. Decisamente su di giri, con qualche drink in corpo, la Fulton farà preoccupare Zoe quando le dirà di voler interrompere le nozze, informando tutti di quanto accaduto a Catalina.

Ma andrà davvero fino in fondo in questo proposito? Solo le puntate della settimana successiva, potranno chiarire se alla fine Thomas e Hope diventeranno marito e moglie oppure se finalmente la grande verità verrà a galla.