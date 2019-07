Una nuova e avvincente puntata di ‘Bitter Sweet ingredienti d’amore’ terrà compagnia ai fan della soap opera turca anche nella giornata di lunedì 8 luglio a partire dalle 14:45 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, dopo che il giudice ha affidato il piccolo Bulut agli zii Demet e Hakan, Ferit e Nazli saranno in preda allo sconforto. La giovane cuoca avrà un duro scontro con la sorella Asuman, rea di aver inviato le foto a Demet che hanno messo in cattiva luce l’Aslan facendogli perdere la custodia.

Nazli quindi, sarà decisa a svelare tutta la verità al suo datore di lavoro, ma i propositi della ragazza subiranno una sorprendente variante. Intanto Bulut riuscirà a fuggire da casa degli Onder.

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli furiosa con Asuman a causa delle foto di Ferit

Come è noto, il giudice ha affidato ufficialmente Bulut a Demet e Hakan, nonostante il bambino, in aula, abbia manifestato la volontà di andare a vivere con Ferit e Nazli. Il giovane imprenditore è stato screditato agli occhi del giudice, a causa di alcune immagini che lo ritraevano prima in compagnia di Nazli e poi di Buse, lasciando intendere che l’uomo non abbia una vita sentimentale stabile e adatta a crescere un bambino, motivo per il quale il tribunale ha rigettato la sua richiesta.

Nazli, sconfortata per l’accaduto e venuta a sapere che l’artefice delle foto incriminate è la sorella Asuman, sarà furiosa e avrà un violento diverbio con la giovane, al termine del quale deciderà di rivelare tutta la verità all'Aslan. Asuman cercherà di impedirlo, per paura di perdere il lavoro come stagista appena ottenuto nell’azienda di Ferit.

Bitter Sweet, spoiler 8 luglio: Nazli vuole raccontare la verità a Ferit, Bulut scompare

Nel nuovo episodio in onda lunedì 8 luglio, Ferit sarà più che mai amareggiato per non essere riuscito a riportare casa il nipote.

Il piccolo Bulut, suo malgrado, sarà costretto nuovamente a stare a casa di Demet e Hakan ma mal sopporterà la situazione. Nazli intanto, dopo il duro confronto con Asuman si recherà alla Villa decisa a confessare il coinvolgimento della sorella nella questione legata all’affidamento di Bulut. A casa di Ferit però, i due cominceranno a bere qualche bicchiere di troppo e la serata prenderà una piega inaspettata. Intanto Bulut riuscirà a scappare da casa degli Onder.

Dove si sarà rifugiato il piccolo? Alya nel frattempo, è ancora innamorata di Deniz e sarà disposta a tutto pur di riconquistarlo, mentre il giovane è sempre più cotto di Nazli.

Questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda lunedì 8 luglio, a partire dale 14:45 su Canale 5, dove si scoprirà se Nazli riuscirà a raccontare la verità a Ferit sulla sorella Asuman.