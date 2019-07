Nuove curiosità all'interno della longeva soap opera di Rai tre, "Un posto al sole" ambientata tra le bellezze della città di Napoli. Gli spoiler degli episodi che vanno dal 15 al 19 luglio mettono lo spettatore di fronte a dei colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Patrizio arriverà nella città di Napoli e tale novità sorprenderà i genitori messi al corrente della fine dello stage. Il giovane Giordano renderà felice il padre Raffaele che ha sentito la nostalgia del figlio per via della distanza.

Beatrice non darà importanza alla collaborazione e all'amicizia instaurata nel corso del tempo con Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) rivelatisi fondamentali per darle la possibilità di lavorare presso lo studio Navarra. L'avvocato non avrà intenzione di tornare indietro rispetto alla sua scelta e penserà di fare un passo in avanti accettando questa offerta soddisfacente.

Filippo impegnato in un viaggio di lavoro

Diego (Francesco Vitiello) non riuscirà a liberarsi dell'ossessione nei confronti di Beatrice (Marina Crialesi) e sarà vicino a compiere un gesto insano dopo aver perso il controllo della situazione.

L'agente assicurativo ha rassicurato il padre ma è evidente che il ragazzo non attraversa un periodo facile nella sua vita a causa dell'incapacità di dimenticare la Lucenti. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Filippo che si vedrà costretto a fare un nuovo viaggio di lavoro per il progetto del chartering.

Patrizio riceve un'offerta di lavoro

Il figlio di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si renderà conto che questa situazione possa avere delle conseguenze sul rapporto con Serena (Miriam Candurro).

Il dottor Sartori cercherà di non trascurare la moglie con l'intenzione di dare la priorità alla relazione con la donna. Inoltre Otello non sarà in grado di controllare il successo ottenuto come web star e finirà per trascurare la famiglia con la quale ci saranno delle distanze. Patrizio, dal canto suo farà i conti con un'offerta di lavoro importante ricevuta da Filippo (Michelangelo Tommaso). L'uomo proporrà al figlio di Raffaele di lavorare come chef all'interno della barca. Roberto, Filippo e Serena si diranno felici per aver dato vita alla loro attività imprenditoriale.

Le incertezze di Giulia

Patrizio sarà contento per l'impiego e lo stesso discorso non potrà essere fatto per Diego. L'agente assicurativo provocherà la preoccupazione del padre e sarà irreperibile creando un silenzio pericoloso. Giulia si troverà alle prese con delle ore difficili in quanto non saprà in quale maniera comportarsi con Denis con il quale ci saranno nuove incomprensioni. Infine Alex e Vittorio faranno ritorno da Berlino e i due innamorati riceveranno una sorpresa.