Un ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è davvero possibile? È quanto sperano molti fan di Uomini e donne, incuriositi da alcune dichiarazioni che l'ex cavaliere del Trono Over ha rilasciato qualche settimana attraverso un post da lui pubblicato su Instagram. In esso ha parlato di un ritorno in televisione da settembre, senza però precisare la tipologia del programma che lo vedrà nuovamente protagonista.

E considerando che Uomini e donne partirà proprio a fine estate, è stato inevitabile pensare che il 'Gabbiano' potrebbe essere nuovamente seduto nel parterre maschile, magari proprio per tentare di conquistare la sua ex fiamma Gemma. Ciò sarebbe possibile solo nel caso in cui la sua storia con Caterina fosse giunta al termine, fatto confermato da alcune indiscrezioni che circolano insistentemente in rete da qualche giorno.

Uomini e donne gossip: voci di rottura tra Giorgio e Caterina

Il Gossip di Uomini e donne sta concedendo ampio spazio a Giorgio Manetti e alle novità della sua vita privata. Qualche mese fa, l'ex cavaliere fiorentino aveva annunciato di essere felice con Caterina, una donna che già aveva fatto parte del suo passato e alla quale si era riavvicinato al termine dell'esperienza nel Trono Over. Il 'Gabbiano' aveva anche parlato di convivenza, lasciando intendere di essere felice e innamorato.

Stando a quanto riportato da Novella 2000, che cita alcuni rumors presenti in rete, la coppia starebbe però attraversando un momento di crisi, tanto da essersi presa un periodo di riflessione. Potrebbe essere proprio questo il primo indizio verso quel ritorno a Uomini e donne tanto desiderato dai fan del programma. Nell'ultima stagione, infatti, Gemma Galgani è apparsa decisamente confusa dal punto di vista sentimentale, rimbalzando da un cavaliere all'altro senza però dimostrare del concreto interesse nei loro confronti. Ne è stato un chiaro esempio il percorso altalenante con Rocco Fredella, oggi felicemente fidanzato con Doriana.

Uomini e donne o La Pupa e il Secchione

Le dichiarazioni di Giorgio Manetti su un ritorno in televisione a settembre hanno scatenato la curiosità dei suoi fan, che subito hanno pensato alla sua gradita presenza a Uomini e donne. Potrebbe, però, essere un altro il programma Mediaset a vederlo protagonista, in qualità di giurato. Si parla, infatti, anche del reality show 'La Pupa e il Secchione' che tornerà sulle reti Mediaset proprio a fine estate dopo quasi dieci anni di interruzione.

Le indiscrezioni vorrebbero Giorgio Manetti al fianco proprio di Gemma Galgani, anche se in questo caso si tratterebbe solo di una collaborazione lavorativa. Nel frattempo, la dama torinese è impegnata in un altro format insieme a Giulia De Lellis: si tratta di 'Giortì', programma che dovrebbe essere trasmesso nei prossimi mesi su La 5.