Per tutta la giornata di ieri sul web e sui social non si è fatto altro che parlare del durissimo sfogo social di Francesco Facchinetti, il quale dalle sue stories si è scagliato duramente nei confronti di un suo 'amico', accusandolo di averlo tradito e preso in giro. Facchinetti, visibilmente furioso e amareggiato, non ha svelato il nome del diretto interessato della sua invettiva social anche se successivamente sulla pagine Instagram del settimanale 'Spy' è stato svelato che quasi sicuramente si riferiva ad Irama, il giovane cantante che fa parte dell'agenzia gestita dal 'figlio dei Pooh'.

La verità di Francesco Facchinetti sul suo rapporto con Irama dopo lo sfogo social

Nel suo messaggio social, Facchinetti puntava il dito contro questa persona ignota, dicendo di aver sprecato gran parte del suo tempo per lui e con lui e di essere stato soltanto tradito e sbeffeggiato.

'Me la pagherai fino alla fine della tua vita', ripeteva Facchinetti su Instagram.

Poche ore dopo il settimanale 'Spy' ha ipotizzato che il destinatario di questa invettiva social potesse essere il giovane Irama. Il motivo? La rivista di Gossip sostiene che il cantante che sta spopolando quest'estate con il brano 'Arrogante' avesse deciso di abbandonare l'agenzia di spettacolo di Facchinetti e che alla base di questa separazione si celassero motivi di natura economica.

In serata, però, ecco che Francesco Facchinetti è tornato a parlare sui social di quello che stava accadendo e ha fatto nuovamente chiarezza su questa vicenda che ha infiammato il popolo social nella giornata di ieri. Facchinetti ha precisato che il destinatario del suo lungo sfogo al vetriolo su Instagram fosse un suo amico e non un ragazzo con il quale lavora, smentendo così che tale invettiva fosse destinata ad Irama.

Irama pubblica una foto con il 'dito medio'

Francesco ha anche rivelato che in queste ore ha ricevuto una marea di insulti, probabilmente da parte dei fan di Irama, e non si era reso conto di tutto il caos che nel frattempo il suo sfogo aveva scatenato sul web e sui social. Ma qual è a questo punto la verità dei fatti?

Il mistero resta, anche perché fino a questo momento Irama ha preferito non proferire parola su quello che sta succedendo in rete, limitandosi però a pubblicare una foto su Instagram che non è passata inosservata.

Il cantante, infatti, ha postato uno scatto dove lo vediamo alzare il dito medio e in tanti hanno subito pensato che questa potesse essere la sua risposta all'invettiva di Facchinetti. Vedremo nel corso delle prossime ore come si evolverà tale vicenda e se ci saranno nuovi risvolti sul rapporto tra Irama e il suo agente Facchinetti.