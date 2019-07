È un Francesco Facchinetti decisamente sopra le righe quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni sui social network: dopo essersi scagliato verbalmente contro un suo ex amico, il manager ha deciso di fare un'importante precisazione su una notizia che ha diffuso la rivista Spy. La brutta lite che si dice ci sia stata tra il figlio del cantante dei Pooh e Irama, in realtà non sarebbe mai avvenuta: il destinatario del duro messaggio dell'imprenditore, dunque, non è il vincitore di Amici 17.

Facchinetti smentisce i gossip sulla litigata con Irama

L'anteprima del numero di Spy che uscirà venerdì 26 luglio sosteneva che fosse Irama la persona con la quale se l'è presa Francesco Facchinetti un paio di giorni fa su Instagram: il ragazzo, infatti, ha inveito verbalmente contro qualcuno che l'avrebbe tradito raccontandogli un sacco di frottole.

"Tu lo sai bene, te le farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni", ha detto il manager in alcuni video che hanno fatto il giro della rete all'inizio di questa settimana.

Quello che hanno fatto sapere i giornalisti di Gossip, è che sarebbe il vincitore di Amici 17 il destinatario di questo duro messaggio: pare che tra Francesco e Filippo ci sia stata una brutta discussione, causata sia da problemi economici che da un dualismo tra il giovane artista e il collega Riki (Riccardo Marcuzzo, ndr).

Ieri pomeriggio, dopo aver letto gran parte degli articoli che sono stati scritti sullo "scoop" lanciato da Spy, Facchinetti ha deciso di intervenire sui social network per fare alcune importanti precisazioni.

"Io ho detto che un mio amico mi ha tradito, non un ragazzo con il quale lavoro. Ribadisco che questi sono ca... miei e del mio amico".

"Irama non c'entra nulla con quello che ho detto ieri. Io sono molto arrabbiato con una persona della quale non farò il nome", ha aggiunto il proprietario della Newco Management, l'agenzia di spettacolo che ha seguito la carriera di entrambi gli ex allievi di Amici che sarebbero coinvolti in questa faccenda.

Irama fa il dito medio ma poi si tira indietro

La precisazione che ha fatto Francesco Facchinetti poche ore fa, non spegne di certo la polemica che è nata attorno al suo sfogo social: nonostante il manager abbia fatto sapere che non è Irama la persona alla quale ha rivolto parole poco carine, la notizia che ha lanciato Spy su questa storia potrebbe avere un fondo di verità.

Prima che il figlio del cantante dei Pooh si esponesse su Instagram, tutti i siti di gossip avevano riportato la presunta reazione del vincitore di Amici all'invettiva del suo ex collaboratore: in una foto caricata sul suo account personale, Filippo rivolgeva il dito medio ad un destinatario non palesato.

Poco tempo dopo che l'ex dj ha smentito di avercela con lui, il giovane cantautore ha cancellato la foto "incriminata".