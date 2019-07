Per Witty tv, Raffaella Mennoia - autrice del programma Uomini e donne - ha intervistato alcuni ex protagonisti fra cui l'ex coppia Giulia-Manuel. Tuttavia, proprio le interviste di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano continuano a far discutere i telespettatori di Uomini e donne, che si sono trovati spiazzati dalle diverse versioni dei fatti che i due ex protagonisti del trono classico hanno raccontato.

Giulia ha lasciato intendere di essere stata tradita ad Ibiza e di essersi trovata insieme ad una persona poco interessata. Secondo l'opinione di Galiano, l'ex tronista era solo alla ricerca di followers facili. Non solo, ma anche il diverso atteggiamento di Raffaella Mennoia, che a Manuel ha dedicato circa 15 minuti di colloquio, non ha convinto molti appassionati del programma, convinti che l'ex corteggiatore sia in qualche modo protetto dalla redazione. A tal proposito, la stessa Giulia ha posto il suo like a dei commenti che vanno proprio in questa direzione.

Manuel potrebbe essere protetto dalla redazione

Nel suo lungo confronto con Raffaella Mennoia, Manuel Galiano ha raccontato per filo e per segno quanto accaduto dopo la scelta a Uomini e donne. La sua intervista è durata circa 15 minuti, a differenza di quelle ben più brevi di Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Alessio Campoli. L'autrice del programma gli ha permesso di raccontare la sua versione dei fatti, a partire dal viaggio ad Ibiza, che a suo dire sarebbe stato programmato già da qualche mese.

L'ex corteggiatore ha anche spiegato che Giulia non lo ha mai degnato di grandi attenzioni, dimostrandogli fin dall'inizio di essere interessata solo ad aumentare il numero dei followers. Nella sua intervista, invece, Giulia è stata punzecchiata a lungo, nel tentativo di chiarire se davvero avesse partecipato al dating show per aumentare la sua visibilità televisiva. Tesi, per altro, negata dalla stessa Cavaglià su Instagram dove ha sottolineato di avere avuto un lavoro ancor prima di mettere piede su Canale 5.

Il diverso atteggiamento della Mennoia nei confronti di Manuel e Giulia è stato notato da diversi utenti, i quali hanno ipotizzato che l'ex corteggiatore sia in qualche modo protetto dalla redazione. L'obiettivo sarebbe dunque di ripulire la sua immagine in vista del trono a settembre.

Il like di Giulia non passa inosservato

L'ipotesi che Manuel Galiano abbia avuto un trattamento di favore nell'intervista pubblicata su Witty Tv continua a rimbalzare tra i vari social network dedicati a Uomini e donne.

Alcuni utenti hanno espresso il loro punto di vista anche nel profilo Instagram di Giulia Cavaglià, notando come quest'ultima sia stata punzecchiata a lungo dalla Mennoia a differenza di quanto accaduto a Manuel. Un utente ha anche sottolineato che le domande avrebbero dovuto essere le stesse per conoscere la versione dei fatti dei due ex fidanzati, messi a confronto. E proprio a questi commenti critici, Giulia ha aggiunto il suo like, confermando di gradire particolarmente tale punto di vista.

Il botta e risposta non sembra finito qui, in attesa di scoprire se davvero Manuel salirà sul trono a settembre.