Lino Guanciale è molto presente sui social e, sul suo profilo Instagram, qualche giorno fa ha comunicato di aver lasciato la città di Taranto, essendo terminate le riprese in Puglia della nuova serie televisiva Il Commissario Ricciardi.

L'attore ha pubblicato un post per l'occasione, nel quale ha dimostrato di aver gradito molto il soggiorno nella città pugliese, apprezzandone anche le bellezze storico-paesaggistiche.

Il protagonista delle fiction di Rai ha anche scritto una dedica speciale che recita: "Magnifica Taranto, questo è un arrivederci. L'antica Taras, con la sua anima tragica, ha così tanto da raccontare".

L'avezzanese ha anche aggiunto che la foto da lui scelta rappresenta solo un "piccolo assaggio" di ciò che ha apprezzato in queste settimane del capoluogo pugliese, sottolineando il fascino delle sue "strade di pietra, oro e acqua".

I commenti delle fan al post dell'attore

La dedica che Lino Guanciale ha rivolto a Taranto è stata molto apprezzata dai suoi follower, in particolare dalle donne. Una fan, ad esempio, ha ringraziato per le belle parole spese per la città, spesso troppo sottovalutata, aggiungendo che quando tornerà in Puglia sarà sempre il benvenuto. Un'altra persona, invece, ha voluto ricordare che si tratta solo di un arrivederci, poiché nella prossima primavera l'artista abruzzese tornerà nella realtà tarantina per uno spettacolo teatrale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

Infine quasi tutti hanno voluto augurare all'attore un buon proseguimento delle riprese de Il Commissario Ricciardi che, nel frattempo, sono approdate a Napoli.

Il ritorno a Napoli dove ha girato altre fiction

E così Guanciale ha fatto ritorno in Campania, dove ha già avuto modo di lavorare sul set di una fiction di successo come Non dirlo al mio capo, nella quale ha fatto coppia con Vanessa Incontrada.

Si tratta di una Serie TV molto importante per la carriera dell'interprete di Avezzano, poiché da qui ha cominciato a mietere successi, diventando uno dei volti di punta delle produzioni televisive targate Rai.

Discorso simile si può fare anche per il cinema, giacché anche per le riprese della pellicola "I peggiori" diretta da Vincenzo Alfieri ha soggiornato nella città partenopea.

Lino Guanciale: momento felice anche nella vita sentimentale

L'attore abruzzese sta attraversando un momento particolarmente felice non solo nella sua carriera, ma anche nella propria vita privata.

Innanzitutto lo scorso 21 maggio ha tagliato l'importante traguardo dei quarant'anni, mentre di recente ha annunciato di essere innamorato. Sono trapelate poche notizie sulla fidanzata di Lino Guanciale, infatti al momento si sa soltanto che si chiama Antonella Liuzzi.

Qualche settimana fa, in occasione della Giornata Mondiale del Bacio, ha pubblicato una foto che lo ritraeva proprio insieme alla compagna.

Purtroppo però diversi utenti dei social network hanno attaccato e offeso gratuitamente sia l'artista che la partner. Per questo motivo, lo storico protagonista de L'Allieva ha postato un video nel quale ha stigmatizzato questi comportamenti, dicendo che, se rivolti a persone più giovani e fragili, spesso rischiano di avere ripercussioni sulle loro vite e su quelle dei propri familiari.