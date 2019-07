Le anticipazioni degli appuntamenti della soap opera spagnola 'Il segreto' che vanno da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Alvaro. Quest'ultimo accetterà di diventare il dottore di paese dopo aver ricevuto la proposta dal primo cittadino e tale novità provocherà dei pensieri nella mente di Antolina. La bionda verrà a conoscenza del pettegolezzo raccontato da Dolores e userà questo retroscena per convincere Isaac della relazione tra il medico e la Laguna.

Julieta continuerà a pensare alla violenza subita da Eustaquio e Lamberto che si sono voluti vendicare nei confronti della giovane donna. Meliton, dal canto suo non sarà a conoscenza del segreto nascosto da Carmelo e Don Berengario, credendo che i due Molero non siano stati ridotti in fin di vita.

Le ricerche compiute dal misterioso forestiero

Arriverà in paese Faustino che avrà intenzione di entrare in contatto con Fe per ricattare la compagna di Mauricio.

Il forestiero chiederà delle informazioni riguardo a questa persona in giro per il paese ma Fe troverà il modo per nascondersi nella bottega. La Montenegro vivrà dei momenti di riflessione dopo aver visto la complicità nel rapporto tra Roberto e i figli di Maria (Loreto Mauleon). L'intento di Francisca sarà di sbarazzarsi della presenza del cubano e potrà servirsi dell'aiuto di Fernando, intenzionato a capire se il forestiero abbia degli scheletri nell'armadio. Isaac non si capaciterà di fronte all'idea di poter perdere per sempre Elsa.

Roberto si dichiara alla moglie di Gonzalo

Antolina dimostrerà la speranza di far allontanare Elsa e l'ipotetico fidanzato dal paese di Puente Viejo e la consorte di Isaac non perderà occasione per chiedere a Carmelo di togliere ad Alvaro il posto come medico ufficiale, ma il marito di Adele non avrà intenzione di rivalutare la propria scelta. Fe penserà di non essere al sicuro e deciderà di trasferirsi nella casa di Saul e Julieta per far allontanare Faustino.

Roberto sarà stanco di nascondere i propri sentimenti nei confronti di Maria e farà una dichiarazione d'amore alla madre di Esperanza. La donna non riuscirà a dimenticare il marito e rifiuterà la corte ricevuta dall'uomo.

Una festa a sorpresa con l'inganno

Antolina si renderà protagonista di uno scontro con Alvaro e lo accuserà di essere responsabile dell'aborto da lei subito. Don Berengario inizierà a essere afflitto dai sensi di colpa per avere ucciso Lamberto nel tentativo di salvare la vita di Carmelo.

Il sindaco chiederà al parroco di mantenere la calma e gli assicurerà che le forze dell'ordine non avranno la possibilità di ritrovare il corpo dei due Molero. Infine Fernando vorrà eliminare Roberto e metterà in scena una festa per creare degli ostacoli al rivale.