Gli spoiler delle puntate della soap opera spagnola 'Una vita' dal 28 luglio al 3 agosto sottolineano che Inigo comincerà a indagare intorno alla persona di Peña e verrà a conoscenza delle bugie sulla perdita di memoria. Il vero Cervera proseguirà il proprio piano volto a sedurre Flora e finirà per scambiarsi un bacio con la donna complicando la situazione. Blanca vorrà trovare il modo per vendicarsi nei confronti di Ursula (Montse Alcoverro) e inscenerà un tentativo di suicidio per non destare dei sospetti nell'animo della Dicenta senior.

Quest'ultima si renderà conto che la figlia è in possesso di un coltello ma Ursula metterà da parte la vicenda dopo aver ricevuto una carta. Inigo racconterà a Flora come si sono svolti i fatti e spiegherà alla sorella che il vero Cervera ha organizzato il piano per evitare la vendetta di un misterioso indiano.

Ursula viene colpita alla testa dalla figlia

Ursula deciderà di lasciar perdere la denuncia nei confronti di Paquito concentrandosi su un'altra questione.

Blanca indurrà Samuel a lasciarla accompagnare la madre senza la sua presenza al cimitero e la ragazza approfitterà di questo momento di solitudine per aggredire la donna. La compagna di Diego comincerà a fare delle minacce nei confronti della dark lady, dalla quale pretenderà di sapere dove possa trovarsi il figlio. La Dicenta verrà colpita alla testa e, nel corso dello scontro con Blanca, perderà i sensi e vivrà attimi di paura.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Silvia vuole capire cosa stia succedendo ad Arturo e chiede delle informazioni ad Agustina

Leonor scoprirà cosa ha combinato Peña che ha fatto leva sullo scambio di identità per evitare di essere ucciso da un suo nemico e l'indiano proseguirà le ricerche del Cervera per farsi ridare una statuetta pregiata. Arturo continuerà ad avere dei gravi problemi alla vista che non daranno pace al colonnello.

Ursula verrà sequestrata dalla figlia ma Ursula negherà di essere coinvolta nel rapimento di Moises ricordando a Blanca che ha dato alla luce una bambina morta dopo il parto. Silvia vorrà capire cosa stia succedendo al colonnello Valverde e comincerà a chiedere delle informazioni ad Agustina.

Le ricerche delle due donne

La Reyes, però, non riuscirà nel suo intento e si vedrà costretta a partire per l'Italia in compagnia di Esteban ma prometterà di fare visita a Elvira per scoprire la realtà dei fatti.

Samuel e Diego continueranno le ricerche di Blanca ma si serviranno dell'aiuto di Riera che viene convinto da Carmen ad accettare questa richiesta. Samuel arriverà nel tempo giusto per impedire alla moglie di uccidere la Dicenta ma il giovane Alday si rifiuterà di testimoniare contro Blanca agli occhi della polizia.