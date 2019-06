Le anticipazioni dell'appuntamento della soap opera "Il segreto" di mercoledì 3 luglio rivelano che arriverà il momento tanto desiderato da Julieta. La ragazza sta per salire all'altare con l'uomo che ama, ma tutto il pasese di Puente Viejo cadrà nella sorpresa e nello sgomento per via della sparizione improvvisa proprio della promessa sposa. Un'altra storyline riguarda Matias (Ivan Montes) alle prese con l'arrivo nella locanda di Antolina che inizierà una furente discussione con il figlio di Alfonso ed Emilia.

Il ragazzo sarà stanco di sentire le insinuazioni fatte dalla giovane donna nei confronti di una persona come Elsa (Alejandra Meco). Matias non riuscirà a contenere la calma nei confronti della moglie di Isaac per il fatto che parla male della Laguna.

I sospetti di Saul

Le anticipazioni dell'episodio in onda sul piccolo schermo alle ore 15:30 giovedì 4 luglio fanno notare che Saul (Ruben Bernal) vivrà momenti di panico per via di quanto successo alla futura sposa le cui tracce sembrano essere sparite nel nulla.

Il giovane uomo non vorrà rassegnarsi all'idea di aver perso Julieta (Claudia Galan) e sarà sicuro che la donna non sia scappata per propria volontà. Il ragazzo penserà che possa esserci lo zampino del fratello e vorrà trovare una soluzione a tale problema rendendosi protagonista di un acceso confronto con Prudencio (Josè Milan).

Prudencio nega tutto

Ortega negherà qualsiasi tipo di coinvolgimento in merito alla vicenda, ma sarà evidente che si tratta di un'idea volta a impedire le nozze dei due innamorati.

L'amico di Francisca non ha accettato l'idea che la nipote di Consuelo sia innamorata di Saul e, dopo essere venuto a sapere dell'avvicinarsi del matrimonio, si è impegnato in prima persona per cambiare i piani. Prudencio si servirà dell'aiuto costante di Mauricio (Mario Zorrilla).

Francisca coinvolta nel rapimento della Uriarte

La gelosia rimarrà una tematica costante nel rapporto tra i due fratelli Ortega sebbene negli ultimi tempi ci sia stato un temporaneo avvicinamento che ha fatto pensare alla pace definitiva.

Inoltre la Montenegro approfitterà dei nuovi contrasti tra Saul e Prudencio per i propri perfidi scopi. Donna Francisca, infatti, non ha dimenticato il comportamento del futuro sposo di Julieta. Il fratello di Prudencio ha deciso di schierarsi dalla parte dei componenti della famiglia Santacruz e ne pagherà le conseguenze secondo i piani della matrona.