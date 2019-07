In questo mese di luglio non mancheranno le sorprese nella popolare soap opera di Rai 3 Un posto al sole. Tra le novità c'è da segnalare l'approdo di Gennaro Cuomo nel cast della telenovela, con l'attore che vestirà i panni di un uomo d'affari che farà da intermediario al progetto di chartering ideato da Roberto, Filippo e Serena.

Come annunciato dal diretto interessato su Facebook, per il momento la sua apparizione è limitata agli episodi in onda dall'8 al 10 luglio.

Upas: è arrivato Adriano Cipriani

Nella puntata di lunedì 8 luglio, il pubblico ha avuto modo di fare la conoscenza di un nuovo personaggio che fin da subito ha svolto un ruolo cruciale in una particolare storyline di Un Posto al Sole. Si tratta di Adriano Cipriani, il quale si è incontrato con Ferri e gli altri soci per discutere della nuova attività imprenditoriale che Roberto intende avviare.

Gennaro Cuomo ha annunciato questa novità ai fan sul suo profilo Facebook, pubblicando un post con la seguente didascalia: "Buongiorno a tutti.

Da lunedì prossimo, nelle puntate dell'8/9/10 sarò Adriano Cipriani, un nuovo personaggio di Upas, non mancate!". La comunicazione è stata fin da subito commentata dagli utenti del social network, i quali hanno manifestato felicità ed approvazione per la presenza dell'attore napoletano a Un Posto al Sole, con qualcuno che gli ha scritto come augurio: "Ad maiora".

Come anticipato in precedenza, Cipriani fa parte della vicenda relativa al nuovo progetto imprenditoriale di Ferri che potrebbe prendere una piega inaspettata al momento dell'incontro tra i due vecchi amici Adriano e Alberto. Palladini, infatti, farà di tutto affinché il manager accetti di entrare in affari con lui, per ostacolare così i piani di Roberto, Serena e Filippo.

Cuomo, un artista poliedrico che si divide fra teatro, cinema e Tv

Gennaro Cuomo è piuttosto noto al grande pubblico, avendo già preso parte a fiction di successo tra cui spicca Un medico in famiglia. Qui si è messo in evidenza per la simpatia del suo personaggio, Carmine. Successivamente ha preso parte ad altri progetti targati Rai, come il film Tv "Il sindaco pescatore", dove ha avuto modo di lavorare accanto ad un artista cinematografico del calibro di Sergio Castellitto.

Per quanto riguarda il grande schermo, Cuomo ha raccolto consensi nel film campione d'incassi "Troppo napoletano". In ambito teatrale, invece, l'attore ha avuto l'opportunità di lavorare nello spettacolo "Il grande dittatore" tratto da un film di Charlie Chaplin, che ha debuttato in prima nazionale al Teatro della corte di Genova.

Dunque, in questi anni, Gennaro Cuomo si è fatto apprezzare soprattutto per la sua versatilità, essendo in grado di dividersi con ottimi risultati fra teatro, cinema e televisione, interpretando con professionalità i più svariati personaggi.