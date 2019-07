Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 luglio a venerdì 12 su Canale 5 ci saranno numerosi colpi di scena. In particolare, Hipolito scoprirà che la pozione che fa ritornare la memoria funziona veramente. Intanto, Julieta e Saul proveranno a scappare dopo che gli uomini dei Molero spareranno alcuni colpi di fucile: ma ci penseranno Prudencio e Mauricio a chiamare la guardia civile per calmare gli animi.

Successivamente, il dottor Alvaro chiederà alla Laguna di rimanere a lavorare con lui al nuovo ospedale del campo. In seguito, Raiumundo deciderà di accettare tutte le condizioni che saranno imposte da Fernando, perché ci penserà Maria a parlare con lui per convincerlo: ma non è tutto, perché la Castaneda convincerà Mesia a rimanere a Puente Viejo per gestire i conti della Montenegro.

Dolores perderà i sensi quando scoprirà che Donna Francisca è viva

Intanto, nelle puntate del Segreto che andranno in onda il pomeriggio sulla rete Mediaset, Lamberto Molero verrà rilasciato dalla polizia: quest'ultimo attenterà insieme ai suoi uomini la vita di Saul e Julieta.

Tuttavia, però, ferirà gravemente Prudencio che farà scudo per evitare che la fidanzata di suo fratello venisse colpita.

Nel frattempo, Antolina Ramos provocherà in più modi suo marito Isaac, facendogli credere che tra Elsa e il dottor Alvaro ci sia del tenero. Il carpentiere si arrabbierà molto perché non crederà alle parole di sua moglie, in quanto è convinto che la Laguna non potrebbe mai avvicinarsi ad un uomo solo perché benestante. Mesia invece rivelerà a Maria di essere molto innamorata di lei, mentre Saul sarà molto grato a suo fratello per aver messo la sua vita a rischio pur di salvare quella di sua cognata.

Elsa invece si sentirà molto debole per aver lavorato senza sosta all'ospedale del campo, e all'improvviso perderà i sensi: però verrà subito soccorsa da Alvaro e tutto questo farà avvicinare sentimentalmente i due.

Eustaquio Molero annuncerà a Carmelo e al Santacruz che presto sarà rilasciato suo figlio, mentre invece Dolores si recherà alla casona e incontrerà Donna Francisca Montenegro: la donna perderà improvvisamente i sensi, in quanto rimarrà molto sorpresa perché non aveva idea che Francisca fosse ancora viva.

Ortega invece donerà il sangue a suo fratello che lotterà tra la vita e la morte. Successivamente, la situazione migliorerà è così Saul e Julieta potranno continuare ad organizzare il loro matrimonio.

La Laguna deciderà di lasciare il piccolo paesino spagnolo, mentre Isaac farà una scenata di gelosia e intimerà il dottor Fernandez di lasciare in pace Elsa. Alvaro non capirà questa assurda scenata di gelosia del carpentiere e andrà subito dalla Laguna per avere chiarimenti al riguardo.