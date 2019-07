Che l'enigmistica potesse aiutare a mantenere il cervello sveglio, reattivo e in alcuni casi anche giovane è un dato scientificamente provato e confermato. E Nicolò Scalfi, il ventenne bresciano che da ormai 87 puntate timbra regolarmente il cartellino dello studio 20 all'interno del centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, potrebbe esserne un esempio lampante. Ormai padrone di casa a Caduta Libera, il quiz preserale del palinsesto di Canale 5, il giovane ha accumulato un sostanzioso monte premi di 641 mila euro, puntualmente sottolineati dalla stessa esultanza simile a quella del suo centravanti del cuore, il milanista Piotek.

Purtroppo, come spesso accade il successo scatena le proteste e le accuse degli haters, che in questo caso accusano la redazione del programma di aiutare il giovane campione.

L'affetto della gente

La sua avventura nella trasmissione condotta dall'intramontabile Gerry Scotti dura ormai da diversi mesi, tanto che la presenza del ragazzo ha attraversato ben due edizioni dello show, 18 puntate nella passata stagione e le restanti 69 in questa. Puntata dopo puntata, un sempre maggior numero di spettatori hanno avuto modo di affezionarsi a un ragazzo semplice che ha dato prova di grande rapidità mentale e intelligenza essendo lui stesso, come ha spesso sottolineato durante le chiacchierate col presentatore, un grande appassionato di enigmistica.

Nicolò ha anche portato alcune aspetti della sua vita privata sentimentale al cospetto degli italiani durante la registrazione delle puntate, rendendo partecipe il grande pubblico delle sue relazioni amorose.

In un primo tempo aveva infatti instaurato un rapporto particolare con una delle sfidanti, Valeria Filippetti, ritiratasi poi dalla sfida per rispetto nei confronti degli altri concorrenti. L'annuncio della loro relazione durante la registrazione di una puntata aveva creato molto clamore positivo intorno alla coppia, ma aveva sottolineato l'affetto che il pubblico aveva imparato a nutrire nei confronti del campione.

Storia che però ha avuto vita breve con la stessa Valeria che aveva dato annuncio della rottura con Nicolò, pur mantenendo rapporti di amicizia con lui, tramite i social.

La seconda fiamma del campione, Sara, è stata invece presentata alcune settimane fa, sottolineata dall'apprezzamento dello stesso Gerry Scotti.

Rumors tra sconfitta e sospetti

Se da una parte sulla rete è già trapelata un'indiscrezione che vorrebbe il ventenne bresciano sconfitto nella puntata in onda oggi 5 luglio, più faziosi sono i rumors sottolineati da numerosi haters sulla rete che hanno iniziato già da tempo a insospettirsi riguardo alle domande che vengono rivolte al campione e alla facilità con cui spesso gli sfidanti si farebbero battere non rispondendo a domande semplici.

Le affermazioni degli accusatori, postate a commento di alcune foto postate dal campioncino ritraenti le sue visite ai monumenti milanesi, prendono di mira non solo il campione di Caduta Libera ma tutta la redazione del programma, compreso il suo presentatore Gerry Scotti che, a detta degli haters, sarebbe un po' troppo prodigo di suggerimenti nei confronti di Nicolò nei momenti di difficoltà nelle risposte.

Addirittura qualcuno avrebbe notato nella puntata del 1 luglio che una risposta fosse arrivata prima ancora che Gerry leggesse la domanda, instillando in molti la pulce del sospetto che la guerra degli ascolti con la diretta concorrente sulle reti pubbliche, Reazione a catena condotto da Marco Liorni su Rai 1, possa passare attraverso i colpi bassi dei record di vincite e longevità del ragazzo bresciano.

Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in risposta a queste illazioni né da parte di Nicolò né da parte della redazione, ma già in passato lo stesso Gerry Scotti aveva avuto modo di commentare proprio questi haters proponendo un casting in cui li avrebbe invitati a sfidare il campione.

Sta di fatto che Nicolò Scalfi sia iscritto in maniera indelebile nella storia del programma frantumando ogni record di presenza, di vincite totali e di vincite in una sola puntata.

E se stasera dovesse lasciare lo scettro di campione sarà comunque davvero arduo superare tutti i suoi primati.