In attesa della quinta puntata di Temptation Island che andrà in onda lunedì 22 luglio in prima serata su Canale 5, la redazione del programma ha divulgato alcune anticipazioni. Nella quarta puntata gli spettatori hanno assistito a due falò di confronto: il primo tra Andrea e Jessica è terminato con la loro separazione, mentre David e Cristina sono usciti insieme dal reality. Nel corso della serata non sono però mancati colpi di scena anche per le altre coppie rimaste in gioco.

Se Massimo inizialmente ha continuato ad approfondire la sua conoscenza con la tentatrice Elena, dopo aver visto alcune immagini della fidanzata Ilaria in esterna con il single Javier (che gli ha fatto conoscere suo padre e suo fratello) si è reso conto di quanti gli manchi e di avere paura di perderla.

Katia 'fotonica', ma preoccupata per la sua relazione con Vittorio

La coppia formata da Katia e Vittorio inizia a cambiare rispetto alle prime puntate: se all'inizio quella che tendeva ad aprirsi di più con i single era la fidanzata, nelle ultime immagini mostrate sembra che la tendenza si sia invertita: in particolare, Vittorio si è focalizzato nella conoscenza di Vanessa al punto da affermare che se non fosse fidanzato non si frenerebbe.

Quella che vedremo nella quinta puntata del programma più seguito dell'estate sarà una Katia sempre spensierata e fotonica, ma anche triste e preoccupata per le immagini che gli vengono mostrate, al punto da affermare "boh non lo so, ma questo è fulminato dai per favore, qui dubbi non li ho solo io ragazze, lasciami, non hai avuto i c...? Eh allora quando io dico che è un c... mi credete? Guarda che figura da c... che sta facendo, ragazze io fossi in lui veramente, sta cadendo nel ridicolo".

Anticipazioni: le lacrime di Sabrina per Nicola

Dalle anticipazioni offerte dalla redazione di Temptation Island emerge chiaramente che ci sarà un'inversione di tendenza anche per la coppia formata da Sabrina e Nicola: se infatti fin dal primo giorno la fidanzata si è sempre mostrata interessata a conoscere il single Giulio e poco interessata a cosa stesse succedendo nel villaggio di Nicola, quest'ultimo nell'ultima puntata ha iniziato ad avvicinarsi alla tentatrice Maddalena, creando un pò di disturbo in Sabrina che, se all'inizio pensava fosse una ripicca poi, si è resa conto che l'interesse che Nicola prova per la single è reale.

Alcuni spoiler mostrano una Sabrina molto attenta e preoccupata nel vedere le immagini del suo fidanzato, mentre entra nella casa delle single, cioè un luogo privo di telecamere. A seguito delle immagini mostratele, la fidanzata farà una lunga passeggiata sulla spiaggia e per la prima volta piangerà per Nicola.

Gli ultimi falò di confronto

La quarta puntata di Temptation Island è iniziata con il falò di confronto tra Andrea e Jessica, al cui termine la coppia ha deciso di uscire separatamente.

Jessica ha poi deciso di provare a conoscere fuori dal contesto televisivo il single Alessandro che fin dalla prima puntata l'ha sempre incuriosita. Intervistato dal Magazine di Uomini e Donne, il tentatore ha fatto un pò di chiarezza sulla sua relazione con Jessica: ha specificato che non si sente in colpa per la fine della storia tra Andrea e Jessica perchè è dipesa da questioni precedenti alla sua conoscenza e non da lui, dopodichè ha spiegato che non può definire sentimento ciò che prova per Jessica, dal momento che non hanno ancora avuto modo di stare insieme fuori dal villaggio e di conoscersi nella quotidianità.

Anche la storia tra David e Cristina, l'altra coppia che si è confrontata nella quarta puntata, potrebbe essere già finita, nonostante abbiano deciso di uscire insieme dal programma per darsi un'ultima possibilità. Alcuni rumors che si stanno facendo sempre più insistenti nel web, vorrebbero che la coppia si sia già lasciata ancor prima di tornare a casa. Da parte loro non è arrivata alcuna conferma né smentita.