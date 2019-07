Una storica coppia della telenovela Il Segreto potrebbe uscire definitivamente di scena nelle prossime puntate spagnole. I due personaggi in questione sono Elsa e Isaac che, dopo una lunga separazione e intrighi a non finire, realizzeranno il loro sogno d'amore, diventando marito e moglie. Ciò sarà possibile solo dopo la morte di Antolina che, nel disperato tentativo di uccidere Isaac, cadrà da un burrone e morirà.

Ci sarà poi un ultimo ostacolo da affrontare, dato che la Laguna dovrà essere sottoposta ad una operazione urgente al cuore, ma anche in questo caso tutto andrà per il meglio. Il matrimonio verrà quindi celebrato nella piazza di Puente Viejo da Don Berengario e nessuno fermerà il fatidico 'sì'. Poco dopo, però, Elsa riceverà una lettera da una persona del suo passato che le chiederà di poterla incontrare per scusarsi con lei. E proprio questo faccia a faccia sancirà l'allontanamento dei due sposi dal paese.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro chiede di incontrare Elsa

Il mittente della lettera ricevuta da Elsa sarà Alvaro Fernandez, il medico che nelle puntate italiane de Il Segreto sta diventando una presenza costante nella vita della Laguna. L'uomo, in passato, non si era presentato nel giorno delle nozze con la sua ex collaboratrice e non aveva dato giustificazioni sulla sua assenza. La missiva avrà proprio l'obiettivo di dare il chiarimento: Alvaro chiederà ad Elsa di vedersi in città.

In questo modo, lui potrà spiegarle le ragioni che l'avevano spinto a non presentarsi alla cerimonia e, soprattutto, potrà scusarsi con lei per le sofferenze causate. Davanti ad una simile richiesta, la neo-sposa sarà titubante ma alla fine accetterà la proposta. Isaac la sosterrà e si preparerà ad accompagnarla all'incontro con Alvaro. Diverso, invece, sarà il punto di vista di Consuelo e Marcela che non si fideranno del medico, pensando che si tratti di una trappola.

Elsa e Isaac lasciano Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole rendono noto che Isaac ed Elsa lasceranno Puente Viejo pochi giorni dopo le nozze per incontrare Alvaro Fernandez. Consuelo e Marcela tenteranno di raggiungere la coppia per fermarli ma sarà troppo tardi: la casa sarà già vuota e il loro viaggio già iniziato. Sarà questa la definitiva uscita di scena della coppia o si tratterà solo di un episodio di breve durata?

Sebbene le fonti iberiche al momento non abbiano aggiunto dettagli sulla durata di questa trasferta, vari indizi fanno pensare all'addio dei due protagonisti della telenovela: non solo il loro d'amore è stato finalmente coronato, dopo molti ostacoli, ma sembra che i loro due interpreti siano recentemente usciti dal cast de Il Segreto per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Anche su questo, però, si attendono ancora le conferme ufficiali.