Tra le coppie più discusse di questa nuova edizione di Temptation Island vi è sicuramente quella formata da Nunzia e Arcangelo. I due sono stati protagonisti indiscussi della seconda puntata di lunedì scorso, durante la quale c'è stato un falò di confronto finale il cui esito non è stato positivo. I due, infatti, hanno scelto di prendere due strade differenti e di uscire da separati dal villaggio delle tentazioni di Canale 5: lunedì prossimo, però, ci sarà un secondo falò ma stando alle indiscrezioni di queste ore, sembrerebbe che alla fine si siano detti addio definitivamente.

La storia d'amore tra Nunzia e Arcangelo di Temptation Island sarebbe finita

Nel dettaglio, infatti, le gossip news su Temptation Island rivelano che l'esito del primo falò tra Nunzia e Arcangelo non è stato positivo. Lei non ha gradito affatto il bacio che il suo fidanzato si era scambiato con una delle tentatrici del villaggio e così alla fine hanno preferito dirsi addio, dopo ben tredici anni di fidanzamento.

Come vi dicevamo, però, nel corso della prossima puntata del Reality Show in programma lunedì 8 luglio su Canale 5 ci sarà un secondo falò di confronto tra i due fidanzati.

A richiederlo sarà proprio Nunzia, la quale dirà a Filippo Bisciglia di voler rivedere il suo fidanzato Arcangelo e quindi di provare a chiarirsi nuovamente con lui.

Quale sarà stato l'esito di questo secondo confronto tra i due? Per scoprirlo dovremo attendere la prossima puntata di Temptation Island, ma nel frattempo arrivano delle indiscrezioni dal sito web Gossip e Tv, il quale ha lanciato la 'bomba' sulla coppia. Sembrerebbe, infatti, che siano arrivate una serie di segnalazioni da parte di persone che conoscono bene Nunzia e Arcangelo, i quali avrebbero rivelato che la love story tra i due sarebbe giunta al capolinea.

I due sarebbero tornati da single nel loro paese dopo Temptation

I due, quindi, si sarebbero lasciati al termine delle registrazioni del reality show di Canale 5 e sarebbero tornati nel loro paese d'origine (che conta circa 20 mila abitanti) da single, pronti a riprendere in mano la loro vita dopo l'avventura tormentata nel villaggio delle tentazioni.

Al momento questi sono i rumors che circolano sulla coppia Nunzia-Arcangelo: i due, però, fin quando non sarà terminata la messa in onda delle sei puntate di Temptation Island su Canale 5 non potranno proferire parola su quello che è successo in seguito alla fine delle riprese.

A questo punto non ci resta che attendere la terza puntata del reality show in onda lunedì prossimo per scoprire l'esito del secondo falò e poi la fine del reality per la messa in onda della puntata 'un mese dopo'.