Quello tra Inoki e Fabri Fibra è da anni un rapporto tutt'altro che idilliaco, che nelle ultime ore si è arricchito di un ulteriore capitolo. Inoki ha infatti ripostato nel pomeriggio di oggi uno spezzone di una vecchia intervista concessa da Fabri Fibra ad Alessandro Cattelan, allegando dei commenti a dir poco critici nei confronti dell'autore di "Stavo Pensando a te". Il rapper nato ad Ostia, divenuto poi simbolo dell'hip hop di Bologna a cavallo tra la fine degli anni '90 e il primo decennio del nuovo millennio, non si è però accorto, almeno in un primo momento, di aver commentato un contenuto non originale.

La clip non originale in cui Fabri Fibra descrive come 'rapper fallito' un misterioso collega

Durante l'intervista in questione Fabri Fibra era stato infatti interpellato da Cattelan su alcuni colleghi rapper italiani, ma al pubblico non era dato sapere a chi fossero riferiti di volta in volta i commenti. Nel video ricaricato da Ness invece, sono presenti anche i volti dei vari rapper, ma si tratta semplicemente di ipotesi messe in atto da chi ha ri-editato la clip originale, teorie in tutto e per tutto indimostrabili, per quanto plausibili.

In altre parole, nella clip è possibile vedere Fari Fibra dare del "fallito" ad un misterioso collega, ma l'immagine di Inoki che compare non era presente nella versione originale del programma, potrebbe quindi tranquillamente trattarsi di qualcun altro.

Il commento piccato di Inoki: 'Quarantenne ossigenato, come uomo è un fallito'

Inoki ha comunque commentato il video, prima con un post e poi con delle stories su Instagram, queste le sue parole: "L'ho visto ora.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Rap

Beh, che dire, detto da un quarantenne ossigenato che nessuno ha visto fuori da casa sua dopo le ore 20 dal 2001, che per me come uomo è un fallito, nonostante i suoi dischi di platino comprati, questo per me è un complimento".

Successivamente Inoki ha fatto ulteriori precisazioni, caricando alcune stories sulla sua pagina Instagram, rispondendo anche ai tanti che con ogni probabilità gli hanno segnalato la non veridicità della clip.

"Ragazzi lo so che per voi Fabri Fibra è un eroe – ha esordito l'uomo simbolo di 'Rap Pirata' – per me non lo è, è solo un rapper commerciale. Gli voglio anche bene, lo sto ringraziando per questa cosa, che sia vera o che sia fake è uguale, in ogni caso lo ringrazio, gli voglio bene, non ve la prendete, non vi inventate dei dissing dove non ci sono. Per me lui come uomo non vale una lira. Uno che a quarant'anni invece di fare dei figli si fa biondo...

se non hai dei figli adottali, visto che sei miliardario, insomma, per me come uomo non è un esempio da seguire, poi magari mi sbaglio io, qua nessuno è Dio, lo so che voi credete che i rapper siano Dio, ma i rapper sono cristiani che ca...o come voi. Quindi easy ragazzi, per quanto mi riguarda, che sia vero o che sia fake, è uguale. [..] Fabri Fibra, quando vuoi per un caffè ci sono, ma voi fan cercate di essere un po' meno fan è un po' più regaz, sostenete le cose vere e lasciate il commerciale alla gente che non capisce niente.

Bella per Fibra che si è fatto i soldi".

Qualche minuto più tardi Inoki, dopo aver, ha deciso di rimuovere il post contenente il video ri-editato dalla sua pagina Instagram.