Da giorni era stata data per confermata la rottura tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, a seguito di una vacanza in Sicilia organizzata per festeggiare il compleanno dell'ex corteggiatrice, opportunamente condivisa con i loro follower tramite Instagram. Secondo il Magazine "Chi" il motivo che avrebbe portato la coppia a lasciarsi era un'altra donna: nel dettaglio, durante la vacanza in Sicilia sembra che i due abbiano litigato pesantemente a causa di una terza persona per la quale il fratello di Belen si sarebbe preso una bella cotta.

L'identità della donna in questione non è mai stata resa nota, è trapelato solo che si tratterebbe di una ragazza che in passato ha partecipato a Uomini e donne.

Nel frattempo l'ex naufraga, stanca delle cattiverie che le erano state rivolte sul suo profilo Instagram per la fine dell'ennesima relazione amorosa, ha fatto sapere di essere stanca di essere sempre etichettata come una "carnefice" solo per aver scelto di chiudere delle relazioni in cui i suoi compagni che le "mancavano di rispetto, che mi tradivano".

Parole che sono state interpretate dal web come una conferma del tradimento subito da Jeremias.

Nelle ultime ore invece sia Soleil che Jeremias, tramite i loro profili Instagram, hanno pubblicato delle IG Stories dove si mostrano insieme sorridenti mentre vanno in bicicletta, fanno colazione e cenano insieme. La crisi sembra essere quindi superata, sempre che ci sia mai stata, e la coppia è tornata ad apparire innamoratissima.

Non solo, ma nelle sue IG stories Soleil ha pubblicato una foto che ritrae la sua mano intrecciata a quella di Jeremias e che riporta la scritta: “La gente vede, sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo“. Una indiretta conferma quindi che nessuna nuvola oscura si è messa in mezzo alla coppia. I due personaggi televisivi hanno poi spiegato che questo litigio ha rafforzato il loro rapporto d'amore e al ritorno dalle vacanze andranno a vivere insieme nella nuova casa di Milano, affittata dalla coppia a giugno, com'era nei loro piani.

Come si sono conosciuti Soleil e Jeremias

La coppia si è conosciuta quando erano entrambi naufraghi ne L'Isola dei Famosi, anche se sono in molti ad ipotizzare che i due avessero già un inizio di storia fuori dall'Isola. Soleil - che era già famosa per aver partecipato a Uomini e Donne ed essere stata la fidanzata dell’ex tronista Luca Onestini, con cui si era lasciata durante la partecipazione di quest'ultimo al Grande Fratello Vip - ha conquistato subito il cuore di Jeremias.

Tornati in Italia si sono buttati a capofitto nella loro storia d'amore al punto tale che l'ex corteggiatrice è entrata a far parte della famiglia Rodriguez ed ha conosciuto il piccolo Santiago, nipote di Jeremias nonché figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino [VIDEO]. Pochi mesi fa infine, la modella italo-americana, tramite il suo profilo Instagram, aveva annunciato che preso sarebbe andata a convivere con Jeremias, convivenza che inizierà subito dopo quest'estate.