Ieri Laioung ha pubblicato un lyric video di un nuovo brano sul suo canale YouTube, invitando poi i suoi followers a vederlo, e soprattutto ascoltarlo, caricando il link anche su Instagram.

Il pezzo, intitolato 'Va Bene' e descritto come un freestyle, è sostanzialmente un vero e proprio dissing a Jamil, artista con il quale Laioung non è più in buoni rapporti dal marzo del 2019. Non è stato però publicato in un momento qualsiasi: due settimane fa Jamil aveva infatti diffuso il video del brano 'Da solo', in cui sono contenuti diversi attacchi, a dir poco pesanti, a Laioung.

L'astio tra Jamil e Laioung

Emblematico in tal senso questo passaggio del brano di Jamil, al minuto 2,25: "Per i neri come Barack, mica faccio come Laioung, cambi colore Michael, per due soldi di quell'altro (Jamil si riferisce a Gallagher, artista che ha dissato, con cui Laioung ha invece collaborato, ndr). Ma poi hai visto come l'ho ammazzato? Se vuoi posso farlo anche con te. Tu sei come Michael Jackson, minorenni sopra il tuo Cayenne".

Il pezzo di Jamil ha totalizzato al momento ben 2.271.000 views, riuscendo addirittura ad ottenere il primo posto nelle tendenze di YouTube il giorno seguente alla pubblicazione.

L'astio tra Laioung e Jamil, che qualche mese fa avevano collaborato in un brano dell'ultimo album del rapper veronese, deriva dal featruing che il Giovane Leone ha successivamente deciso concedere a Gallagher, rapper romano, attualmente agli arresti domiciliari, che Jamil ha più volte tacciato di razzismo.

'Ti spacco la faccia, figlio di pu.....'

Laioung ha risposto ieri con delle rime altrettanto dirette, pubblicando inoltre l'audio dei una telefonata avuta con Jamil nel marzo del 2019 (nel video c'è scritto 'marzo 2018', ma si tratta evidentemente di un refuso, dato che i due erano in buoni rapporti fino a qualche tempo fa, come testimonia la loro collaborazione in 'Most Hated', ultimo album di Jamil, datato novembre 2018, ma anche e soprattutto perché le immagini del live del King Del Bong, in cui quest'ultimo insulta Laioung, risalgono sicuramente al marzo 2019, ndr).

Sono proprio le poche parole pronunciate da Jamil nel corso della telefonata, ovvero 'Va bene', a dare il titolo al pezzo.

Secondo la maggior parte degli osservatori Jamil non perderà molto tempo prima di dedicare un'intera diss track a Laioung. Nel corso della sua carriera il rapper classe 1991 non si è infatti mai fatto alcun tipo di problema a mettersi in gioco in un dissing, anzi, la dimensione dello scontro lirico con alti rapper italiani è ormai uno dei suoi tratti distintivi, per certi versi il più marcato ed il più noto al di fuori della sua fanbase.

In altre parole, tutti gli appassionati di Rap italiano sanno ormai chi è Jamil, visti i numerosi contrasti avuti con altri rapper italiani: anche gli ascoltatori che non possono essere considerati suoi fan, o che magari non conoscono neanche una sua canzone, sono però a conoscenza di questa sua, a dir poco marcata, dimensione competitiva.