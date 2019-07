Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi, sta ormai per giungere al termine. In questi ultimi mesi, l'attenzione dei telespettatori italiani è stata concentrata su Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo è finito al centro dell'attenzione per via di un rapporto consumato con Violeta davanti alle telecamere del reality. Oltre a ciò, il concorrente ha parecchio parlato male della sua ex Nicole Mazzocato, destando molto stupore in alcuni fan della ex coppia.

Nel corso della puntata di ieri sera, era presente nello studio del programma Cristiano Malgioglio. Tra lui e la Mangrinan è scoppiato un litigio quando l'ex concorrente del Grande Fratello ha sottolineato come la popolarità di tutti i naufraghi presenti sia bassa rispetto a quella della concorrente Isabel.

Violeta e Cristiano Malgioglio litigano a Supervivientes

Cristiano Malgioglio ha voluto specificare come l'unica diva di questa edizione di Supervivientes sia solo Isabel, affermando che il successo del programma di quest'anno sia da attribuirsi solo a lei.

L'uomo ha poi esordito dicendo che lui in Italia, oltre che in moltissimi altri paesi, è famoso e conosciuto. Violeta ha così risposto che se l'avesse visto in metro non l'avrebbe neanche riconosciuto. Il cantante si è così adirato, tanto da risponderle che lei in Italia è 'famosa' solo per aver avuto un rapporto davanti le telecamere con l'ex tronista di Uomini e Donne.

La nuova fiamma di Fabio Colloricchio ha così replicato dicendo le seguenti parole: 'E quindi?

In Italia non si sc...?'. Lo scontro tra i due si è interrotto con l'ex protagonista del Grande Fratello Vip che ha concluso dicendo che di lei non gliene importa proprio nulla.

Spagnoli acclamano Malgioglio come nuovo concorrete del Gran Hermano Vip

Lo scontro tra Violeta e Cristiano Malgioglio è stato molto apprezzato dai telespettatori di Supervivientes, che sui social hanno già iniziato a chiedere che il cantante partecipi alla prossima edizione del Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello.

La produzione del programma sicuramente prenderà in considerazione le volontà del pubblico da casa.

Intanto Fabio Colloricchio continua il suo percorso all'interno di Supervivientes, alla lotta per la conquista del titolo di vincitore del reality. Il ragazzo sta proseguendo la sua avventura nel programma da solo, dopo che la sua nuova fiamma Violeta è stata costretta a ritirarsi per via di un problema di salute che non gli ha consentito di rimanere sull'isola.

I due però si ritroveranno presto e potranno finalmente vivere la loro relazione al di fuori dalle telecamere, dato che il reality è ormai giunto quasi al termine.