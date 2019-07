Si è spento Cameron Boyce, la giovanissima star di Disney Channel. L'attore, di soli venti anni, aveva recitato in "Discendenti" ed era molto conosciuto per il suo ruolo nella trasmissione Jessie. Gli amici, i colleghi ed i fan di tutto il mondo si stringono attorno alla famiglia, distrutta dal dolore e sconvolta per la perdita del loro ragazzo.

La tragica morte durante il sonno

La causa della morte è stata spiegata come la conseguenza di una condizione medica pregressa.

Secondo quanto dichiarato dalla famiglia all'ABC news, Boyce sarebbe morto nel sonno. La causa sarebbe un attacco respiratorio dovuto alle sue condizioni di salute per cui il giovane era in cura da tempo.

I suoi cari sono profondamente disperati e hanno chiesto il massimo rispetto della privacy per questo momento difficile da affrontare.

L'impegno sociale di Cameron Boyce

Negli ultimi anni si era dedicato ad un'opera di carità che aveva permesso di raccogliere 30.000 dollari e donarli a favore della costruzione di pozzi in Swaziland.

Tra le sue tante passioni c'era anche la danza e faceva parte con altri quattro amici di un gruppo di ballo X Mob. Il genere più amato da Cameron era la break dance.

Cameron Boyce era originario di Los Angeles dove viveva con i genitori, la sorella minore ed il suo cane, Cienna. Aveva esordito nel mondo della pubblicità come modello quando aveva 7 anni lavorando per Nestlé, K-Mart e Jakks Pacific. Aveva fatto il suo debutto come attore a soli 9 anni, nel film horror Specchi e poi aveva recitato nella soap opera General Hospital: night shift in cui aveva il ruolo di Michael Stone.

Diventato celebre come uno dei protagonisti di Disney Channel con Jessie, ha conquistato il cuore di milioni di ragazzi. Nello show, l'attore ricopriva il ruolo di Luke Ross, un dodicenne che era stato adottato, fanatico dei videogames.

Con il suo ruolo nel film tv Discendenti è balzato ad un livello ancora più alto di popolarità interpretando il figlio di Crudelia De Mon.

Descendant 3, l'ultimo lavoro della star di Disney Channel

La terza serie di Descendants è attesa su Disney Channel per quest'anno ed è l'ultimo lavoro del giovanissimo attore scomparso prematuramente.

Un portavoce di Disney Channel ha descritto Cameron come "un ragazzo molto talentuoso e con il cuore d'oro. Ha voluto condividere con il mondo la sua arte e si è impegnato attraverso il lavoro umanitario ad aiutare molte persone sfortunate".

I milioni di fan e i colleghi si uniscono al dolore della famiglia, increduli di quanto accaduto al giovane ragazzo. La terribile notizia ha infatti immediatamente fatto il giro del mondo e ha sconvolto tutti quelli che lo conoscevano.