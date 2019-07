Le puntate spagnole de Il Segreto che andranno in onda a partire da settembre 2019 sanciranno l'entrata in scena di nuovi personaggi, destinati a cambiare le dinamiche degli abitanti di Puente Viejo. A breve, infatti, la coppia protagonista dell'ultima stagione uscirà di scena dopo avere combattuto a lungo per raggiungere la felicità: dopo la morte di Antolina, Isaac ed Elsa diventeranno finalmente marito e moglie e decideranno di lasciare il paese per tornare nella loro città di origine per sistemare alcuni affari della Laguna.

Sarà quindi necessario chiamare in causa dei volti nuovi, del tutto inediti nelle trame della telenovela, ma non altrettanto ai telespettatori di Canale 5. Alcuni di essi, infatti, sono già conosciuti per avere recitato in Una Vita: è questo il caso di Manuel Regueiro, attualmente in onda in Italia con il ruolo di Arturo Valverde. Insieme a ben 16 nuovi personaggi, sarà previsto anche un salto temporale di circa cinque anni.

Trame spagnole Il Segreto: l'ambientazione si sposta al 1931

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle prossime puntate spagnole confermano la notizia che era nell'aria già da qualche mese: a breve ci sarà un salto temporale che sposterà l'ambientazione delle trame dal 1926 al 1931. Ciò giustificherà alcune novità tra gli abitanti di Puente Viejo ma permetterà di far restare in scena Donna Francisca, che continuerà a restare il punto di riferimento (nel bene e nel male) delle principali vicende.

Nell'anno 1931, il complicato paesino spagnolo sarà abitato da volti nuovi, che con le loro storie conquisteranno l'attenzione dei telespettatori. Tra di essi, ci sarà un nuova famiglia ovvero i marchesi De Los Vivos con Isabel e i suoi figli Adolfo e Tomas. A loro saranno legati anche i nuovi personaggi di Íñigo Maqueda e Antoñita (già nota per avere interpretato Gracia, l'amica di di Tano in Una Vita).

Nuovi personaggi Il Segreto: Manuel Regueiro sarà Ignacio

Tra i nuovi personaggi che entreranno in scena nelle prossime puntate de Il Segreto, ci sarà Ignacio Solozábal che avrà il volto del famoso attore Manuel Regueiro. Quest'ultimo è ben noto tra i fan di Una Vita per avere interpretato Arturo Valverde (destinato ad uscire di scena nei prossimi mesi anche nelle trame italiane). Ignacio non sarà da solo, dato che al suo fianco ci saranno ben tre figlie ovvero Marta, Rosa e Carolina.

Non è stato svelato chi di loro rappresenterà il nuovo protagonista maschile e femminile della prossima stagione, ma di certo la famiglia Solozábal sarà in qualche modo legata ad altri personaggi del tutto inediti in Italia ovvero Pablo Centeno e Manuela Sánchez.