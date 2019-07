La famiglia di Uomini e donne si allarga con la nascita di un altro bambino frutto di una coppia conosciutasi all'interno del programma: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori del piccolo Domenico. L'annuncio è stato dato oggi 25 luglio dal neo-papà attraverso il suo profilo Instagram, nel quale solo qualche ora prima aveva anticipato ai followers quanto il parto fosse ormai imminente.

La stessa Rosa da diversi giorni aveva lasciato intendere di essere ormai prossima a dare alla luce il piccolo, vista la scadenza dei tempi della sua gravidanza.

Benvenuto al piccolo Domenico Tartaglione

La gravidanza di Rosa Perrotta è giunta al termine e qualche ora fa è nato Domenico, frutto del suo amore per Pietro Tartaglione. Postando un'immagine del braccialetto indossato da Rosa, il neo-papà ha scritto sul suo profilo Instagram un breve ma eloquente commento: "La felicità pesa quattro chili".

E sempre dalla foto da lui riportata si evince che il bambino è nato oggi 25 luglio alle ore 7:30 del mattino e pesa un bel po', anche tenendo conto che avrebbe dovuto nascere già qualche giorno fa. Sul web, infatti, avevano già cominciato a circolare delle battute divertenti, alcune delle quali si riferivano alla gravidanza di Rosa come 'la più lunga della storia'. Ma tutto, stando a queste prime e brevi informazioni, sembra essere andato per il meglio per una delle coppie nate all'interno del dating show Uomini e donne.

Gli auguri del web a Pietro e Rosa

In un periodo abbastanza complicato nel quale spesso i partecipanti a Uomini e donne vengono messi in discussione, la nascita di un bambino frutto di un amore tra due ex protagonisti è una ventata d'aria fresca. Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta hanno dato il benvenuto al piccolo Domenico a poco più di due anni dalla scelta avvenuta nel Trono Classico. In pochi si sarebbero aspettati che l'ex tronista scegliesse di continuare a frequentare Pietro lontano dalle telecamere ma ad oggi tutto procede per il meglio tra loro (nonostante l'innegabile presenza di alcuni haters che non mancano di criticare la coppia).

Il mondo di Uomini e donne, poco dopo l'annuncio del lieto evento, si è unito ai due neo-genitori con una lunga serie di auguri. In risposta alle parole di Pietro Tartaglione, in pochi minuti sono arrivati gli auguri di Mattia Marciano, Andrea Cerioli e della influencer Deianira Marzano (sempre pungente nei confronti di alcuni ex protagonisti del programma) oltre che di decine di fedeli telespettatori.

Il tutto in attesa anche dei commenti delle pagine ufficiali del dating show che sicuramente non tarderanno ad arrivare già nel corso delle prossime ore.