Mentre la versione originale di Temptation Island sta andando in onda proprio in queste settimane, i fan della trasmissione si stanno già chiedendo quando partirà l'edizione dedicata ai Vip e quali saranno le coppie che si metteranno in gioco.

Se Uomini e Donne inizierà lunedì 16 settembre, molto probabilmente Temptation Island Vip scatterà il giorno successivo sempre in prima serata su Canale 5. Il format è lo stesso del programma tradizionale, con sei coppie protagoniste che metteranno alla prova i loro sentimenti, divise in due differenti villaggi in Sardegna.

Le prime indiscrezioni sul cast della seconda edizione di Temptation Island Vip

Nella prima edizione della trasmissione sono state scelte sei coppie formate da: Andrea Zenga e Alessandra, Sossio e Ursula, Stefano Bettarini e Nicoletta, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Nilufar e Giordano, Valeria Marini e Patrick Baldassari.

Invece, per quanto riguarda la seconda stagione del reality-show, si parla con sempre più insistenza di Francesca De André e Gennaro Lillio, immortalati in questi giornali dal settimanale Oggi durante un weekend romantico a Capri.

La coppia formatasi da poco al Grande Fratello, sembra essere pronta per una nuova sfida televisiva, infatti la modella al magazine diretto da Umberto Brindani non ha confermato né smentito la notizia: "Per ora lascio la suspense".

Altri due probabili concorrenti molto quotati sui social network sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due fidanzati si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip nel 2017, e da quel momento non si sono più lasciati.

Oltre a Cecilia e Ignazio avrebbero dovuto partecipare anche Francesco Monte e Giulia Salemi, che però da qualche settimana si sono lasciati. Invece è ancora incerta la presenza di Ambra Lombardi e Kikò Nalli. La scintilla tra di loro è scoccata nell'ultima edizione del Grande Fratello, e se l'attrazione dell'ex marito di Tina Cipollari verso l'insegnante è sembrata fin da subito evidente, il trasporto di Ambra è sembrato meno palese, e per questo motivo su di lei sono piovute molte critiche, comprese quelle dei figli dell'hair-stylist.

Come di consueto, nel cast dovrebbe approdare una coppia formatasi nel programma Uomini e Donne: sul web già impazza il toto-nomi, anche se i personaggi chiamati in causa dal pubblico hanno già messo le mani avanti, informando i rispettivi follower che non prenderanno parte a Temptation Island Vip perché sicuri del loro amore e non intenzionati a metterlo in pericolo.

Le coppie in questione sono quelle formate da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, Luigi Mastroianni e Irene Capuano, Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

Invece Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non si sono ancora espressi in merito.