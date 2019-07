L’addio tra Giulia Cavaglià e Manuel GalIano sta facendo molto discutere. Mentre i due diretti interessati sembra che abbiano già voltato pagina, alcuni ex protagonisti di Uomini e donne continuano a commentare la vicenda. Questa volta a dire la sua ci ha pensato Irene Capuano.

La fidanzata di Luigi Mastroianni su Instagram ha risposto alle domande dei suoi follower. A chi le ha chiesto cosa pensasse sulla rottura tra Giulia Cavaglià e Manuel, l’ex corteggiatrice ha risposto senza usare mezzi termini: “Prima o poi uscirà la verità, mi fermo qui”.

Ad incuriosire maggiormente i fan, è stata l’ultima frase pronunciata dalla ragazza. A cosa si riferisse di Irene, di preciso non possiamo saperlo. Tuttavia da qualche giorno a questa parte sulla coppia ormai scoppiata, stanno circolando alcuni rumors.

In molti pensano che la frequentazione tra Galiano e la bella torinese si sia conclusa per via di un presunto tradimento. Altri invece, dopo le parole di Manuel hanno pensato ad un accordo segreto tra i due.

L’ex corteggiatore, infatti, nella replica alla sua ex fidanzata ha riferito che per lei sarebbe stato disposto anche a prendersi 3 mesi d’insulti pur di coprirla.

A questo punto non resta che attendere un ulteriore spiegazione da parte di Irene Capuano o direttamente dai due diretti interessati. A quanto pare, infatti, le coppie uscite di recente dal dating a settembre torneranno da Maria De Filippi per un confronto.

Irene difende Alessio Campoli

Irene Capuano, dopo aver lanciato una frecciatina a Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, ha espresso la sua opinione anche su Angela Nasti e Alessio Campoli.

I due, lontano dai riflettori sono durati solamente una settimana. Stando alle parole dell’ex tronista campana, il suo corteggiatore avrebbe cambiato atteggiamento una volta spente le telecamere. Irene non si è risparmiata neanche dal fornire un giudizio negativo sulla sorella di Chiara Nasti. L’ex corteggiatrice, infatti, ha augurato in futuro ad Alessio Campoli di trovare una donna migliore al suo fianco.

Luigi e Irene: sempre più innamorati

Mentre alcune coppie uscite da Uomini e Donne sono già scoppiate, la relazione tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano va a gonfie vele.

I due sono sempre più innamorati e giorno dopo giorno pensano ad un futuro insieme. Irene, incalzata dalle domande dei suoi follower ha fornito delle dichiarazioni molto importanti. Alla domanda di un fan su un eventuale figlio in arrivo, la giovane ex corteggiatrice ha detto: “Per ore Luigi si diverte a fare lo zio”. Tuttavia la Capuano non ha chiuso ad un futuro roseo con il suo Luigi, non escludendo neanche una futura gravidanza.