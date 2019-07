Ieri sera è andata in onda in prima serata su Canale 5, la terza puntata di Temptation Island, il Reality Show estivo condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Come per ogni puntata, non sono mancati i colpi di scena. In particolare, Andrea dopo aver visto l'ennesimo video della sua ragazza con il single Alessandro si è sfogato duramente, queste le sue parole: "È davvero una persona di m...a, ha buttato tre anni nel c...o". Jessica fin dal primo giorno ha mostrato un forte interesse per il tentatore e questo sentimento è cresciuto sempre di più giorno dopo giorno e il fidanzato non ha potuto far altro che assistere impotente a queste uscite.

Pubblicità

Pubblicità

Ma non è tutto, perché Andrea Filomena ha visto il video di Jessica con Alessandro in cui quest'ultimo le fa una proposta indecente: "Andiamo a letto?". Lei risponde affermativamente e fa un'altra affermazione al tentatore: "Ti stai innamorando". Infatti, la ragazza è convinta che il single provi realmente qualcosa per lei, indipendentemente da come finirà l'avventura all'interno di Temptation Island.

In effetti, il ragazzo prova un forte interesse per la Battistello e le ha detto chiaramente che sarebbe prontissimo a vivere quanto sta nascendo tra loro, anche al di fuori del programma e lontano dalle telecamere. Dunque, sembrerebbe proprio che la ragazza voglia concedere una reale opportunità ad Alessandro.

Pubblicità

Andrea chiede per la seconda volta il falò di confronto immediato

Dall'altra parte Andrea, che fino a quel momento aveva sempre dato una possibilità di riscatto alla sua ragazza, si è ormai convinto che un riavvicinamento è impossibile. Queste le sue prime parole appena visti i vari video che vedono coinvolta la sua ragazza: "Basta Filippo, non né posso più. Mi ha portato qui per cosa, per vedere lei come si crea un'altra storiella."

Poi continua dicendo: "Per me l'avventura può finire qua.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Io voglio immediatamente parlare con lei. Stasera deve assolutamente presentarsi a questo secondo falò di confronto. Non accetto nessun rifiuto da parte sua".

Dunque, il ragazzo ieri sera dopo aver visto i vari video della sua ragazza è rimasto particolarmente provato emotivamente e ha chiesto un falò di confronto per chiudere la sua storia in maniera definitiva e per non dover più vedere Jessica che flirta con un altro uomo. Ora resterà da vedere se la Battistello deciderà o meno di accettare il confronto con il suo fidanzato.

La puntata di ieri sera è terminata proprio con questo interrogativo. Intanto, ricordiamo che l'appuntamento con la quarta puntata del reality show estivo di Mediaset è come sempre il lunedì in prima serata. Dunque, in attesa di anticipazioni ufficiali non ci resta che aspettare lunedì 15 luglio.