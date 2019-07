Giunti quasi al termine di questa settimana, la soap opera spagnola Una vita si appresta a regalare nuovi colpi di scena per i numerosissimi telespettatori. La prossima settimana, infatti, si assisterà a due avvenimenti estremamente importanti. Il primo riguarderà la morte di Aurelia a causa della dark lady Ursula. Il secondo, invece, riguarderà la volontà di Blanca di rifugiarsi in convento e di diventare suora. Di seguito nel dettaglio quello che accadrà nel corso della settimana che va da lunedì 8 a venerdì 12 luglio nella soap opera Una Vita.

Anticipazioni Una vita: Blanca confessa in pubblico il tradimento

L'appuntamento con la soap spagnola è, come sempre, dal lunedì al venerdì alle 14:10 circa, subito dopo Beautiful, mentre il sabato su Rete 4. Ciò che accadrà nel corso della prossima settimana, sarà davvero molto avvincente. La povera Blanca sarà sempre più disperata a causa della perdita della bambina che ha appena dato alla luce. L'unica persona che potrebbe essere d'aiuto per scoprire la verità è Aurelia, la contadina che era con la ragazza al momento del parto.

Ad ogni modo, Blanca sarà sempre più influenzata dalla presenza della bigotta Cristina Novoa. La giovane si lascerà persuadere così tanto al punto da arrivare a confessare in pubblico il suo tradimento. La ragazza, infatti, dirà a tutti di aver tradito Samuel con Diego. Durante una preghiera pubblica, la figlia di Ursula si metterà completamente a nudo e parlerà anche del dolore provato per la perdita di sua figlia.

Trame prossima settimana: Ursula uccide Aurelia

Diego, dal canto suo, incomincerà a sospettare che Blanca potrebbe avere ragione circa il nascituro.

Probabilmente, infatti, potrebbe aver dato alla luce un maschietto e non una femminuccia. A gettare nuova luce sulla vicenda sarà la contadina che era con Blanca. Aurelia rivelerà che la figlia di Ursula aveva il cordone ombelicale reciso. Questo significherà una sola cosa, al momento del parto la ragazza non era da sola, c'era sicuramente qualcun altro. L'Alday, dunque, incomincerà a fare le sue indagini.

In seguito alla pesante confessione di Blanca, Ursula si mostrerà terribilmente compiaciuta, mentre la figlia lascerà tutti senza parole.

Blanca, infatti, manifesterà la sua volontà di rifugiarsi in un convento diventando suora.

Le anticipazioni della prossima settimana di Una Vita si concluderanno con un colpo di scena inatteso. Diego, infatti, proverà a mettersi nuovamente in contatto con Aurelia, in modo da avere maggiori informazioni in merito alla vicenda. Al momento del suo arrivo, però, non la troverà. Ursula ha ucciso la contadina strangolandola per evitare che raccontasse tutta la verità.