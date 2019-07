Le anticipazioni delle puntate della longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' che partono da lunedì 5 per arrivare a venerdì 9 agosto raccontano che ci saranno dei colpi di scena nella vita di Serena. La donna s’impegnerà per non creare dei turbamenti intorno alla stabilità della propria famiglia. La Cirillo penserà che sia giusto mettere le cose in chiaro con Leonardo, dopo aver scoperto la verità sul suo conto.

Cerruti invece non riuscirà a dimenticare i sentimenti nutriti nei confronti di Michele (Alberto Rossi) ma sarà consapevole che si tratta di un amore impossibile.

Serena costretta a prendere una decisione inaspettata

Renato (Marzio Honorato) vorrà mettere da parte le incomprensioni con Nadia che continuerà a non apprezzare il comportamento del compagno. Le intenzioni del signor Poggi si dimostreranno vane e potrebbero esserci quindi delle ripercussioni sul rapporto tra i due innamorati.

Serena avrà delle nuove incomprensioni con Filippo e sarà costretta a prendere una decisione che darà il via ad altre discussioni. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Alex, che non sarà in grado di contenere lo stress legato al lavoro e alla convivenza con la sorella. Vittorio passerà del tempo con Anita, a insaputa di Alessandra, e sarà sempre più evidente la crisi di coppia con l'attuale compagna.

Alberto scopre la verità sul conto del giardiniere di Marina

Alberto, nel frattempo, si deciderà a fare delle indagini sullo strano comportamento di Marina e s’interrogherà sul motivo per il quale l'imprenditrice non si è presentata alle imprese Viscardi. L'avvocato non perderà tempo e deciderà di presentarsi a casa della Giordano per capire cosa stia nascondendo la donna, trovandosi davanti ad una novità inaspettata.

Alberto noterà la presenza di Arturo nell'abitazione di Marina (Nina Soldano) e, insospettito, comincerà ad indagare. L'amministratore delegato si accorgerà della realtà dei fatti e arriverà alla verità, dopo aver capito che il giardiniere ingaggiato dall'imprenditrice è suo padre. Alberto proverà a volgere la situazione a proprio favore, in modo da creare degli ostacoli all'odiatissima socia dei cantieri.

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, Cerruti non sarà in grado di uscire dalla sua malinconia, ma il destino potrebbe regalare una sorpresa speciale al vigile. Vittorio invece vivrà un dramma sentimentale e, dopo aver fatto le dovute riflessioni, penserà di essere pronto per comunicare la sua decisione. Clara infine farà i conti con una situazione inaspettata e rimarrà vittima di un equivoco che darà vita a nuovi problemi nel rapporto con il dottor Palladini.