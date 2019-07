La coppia ‘scoppia’ e, ultimamente, per i protagonisti del trono classico di Uomini e donne anche piuttosto in fretta. Il people show di Canale 5 ha chiuso i battenti nell’ultima settimana di maggio con le scelte dei tre tronisti. A distanza di neanche un mese due love story si sono concluse in maniera brusca tra botte e risposte social e accuse di tradimento. Angela Nasti è stata la prima ad archiviare la sua breve relazione con Alessio Campoli.

La scintilla della passione si è spenta in fretta ed i due giovani hanno compreso di non essere fatti l’uno per l’altra. Epilogo simile, ma con motivazioni diverse, per Giulia Cavaglià e Manuel Galiano.

La torinese ha deciso di troncare il rapporto con l’ex corteggiatore dopo le voci relative ad un presunto tradimento. Il prematuro epilogo delle due storie d’amore nate nel dating show ha sollevato numerosi interrogativi tra i fan del programma che hanno chiesto via social un confronto in trasmissione per far chiarezza su quanto accaduto in queste settimane.

Sulla questione è intervenuta immediatamente Raffaella Mennoia, tra gli autori del people show, che ha assicurato che a settembre il confronto televisivo ci sarà.

Angela Nasti e Alessio Campoli, l'addio dopo poche settimane

L’amore sbocciato negli studi di Uomini e Donne si è già appassito per due coppie nate al termine dell’ultima edizione del dating show. Angela Nasti aveva spiazzato tutti scegliendo a sorpresa Alessio Campoli. In molti pensavano di vedere l’ex tronista lasciare il programma con Luca Daffré.

L’epilogo è stato diverso ma la relazione con il vulcanico romano non è mai decollata ed i due hanno deciso di troncare immediatamente il rapporto. Non sono mancate le polemiche con la ventenne napoletana che ha respinto con fermezza le accuse di non aver mai provato un reale interesse per i corteggiatori e di aver fatto business.

Dal presunto tradimento di Manuel alle accuse di Giulia Cavaglià, l'invito social della Mennoia

La storia d’amore tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si è esaurita in queste ultime ore tra presunti tradimenti e scambi di accuse al vetriolo via social.

Tutto è partito da una serie di segnalazioni nei confronti dell’ex corteggiatore che sarebbe stato avvistato a Ibiza in atteggiamenti intimi in discoteca. Il ventisettenne ha smentito ma ciò non è bastato a salvare la relazione con l’ex tronista che su Stories ha accusato il ligure di essere stato un "flop". Dall’altra parte Manuel ha affermato che sarebbe stato disposto a prendersi altri tre mesi di insulti per coprirla e comportarsi da signore: “Questa tua scenata di vittimismo mi ha spronato a cambiare”.

Parole criptiche che hanno spinto numerosi seguaci del programma televisivo a chiedere un confronto in trasmissione alla ripresa di Uomini e Donne. Appello al quale ha prontamente risposto Raffaella Mennoia, tra le autrici del programma, che ha invitato pubblicamente Angela, Alessio, Giulia e Manuel a presentarsi in tv per raccontare i motivi che li hanno spinti a lasciarsi dopo poche settimane.