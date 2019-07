Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono diventati famosi al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a Uomini e donne, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da allora sono trascorsi cinque mesi e nel frattempo la coppia ha deciso di fare un passo ulteriore andando a convivere a Latina, nella città di lei.

In questi giorni, tramite i rispettivi profili Instagram, Claudia e Lorenzo hanno invitato tutti i loro followers ad acquistare la compilation di "Hit Mania Estate 2019" perchè all'interno avrebbero trovato una sorpresa: una loro canzone, dal titolo "Boletos de Amor".

I due ci hanno tenuto a specificare che il progetto è stato realizzato un po' per gioco, essendo consapevoli di non essere assolutamente dei cantanti.

Questa mattina la coppia ha invece annunciato, sempre tramite i loro profili Instagram, che nel pomeriggio sarebbe uscito il video del loro singolo musicale, che hanno in parte poi pubblicato tramite i loro social. Nello specifico, queste sono le parole pronunciate da Claudia nelle sue IG Stories: "Ragà, finalmente il nostro video è online, mi raccomando guardatelo tutti, perchè dobbiamo arrivare a tantissime visualizzazioni.

Il video sarà bellissimo e molto romantico. Dai, dai, dai, fatemi sapere, voglio i commenti". Nelle IG Stories di Lorenzo invece se inizialmente è lui a parlare "allora ragazzi è iniziato il countdown mi raccomando se rimanete connessi state connessi che tra poco vi faremo vedere il video", poi chiede alla fidanzata "come la vedi?" la quale risponde "io non vedo l'ora, baila" e poi riprende a parlare Lorenzo "lei ha fatto un po' la zoccoletta devo dire la verità eh".

Non è la prima volta che personaggi diventati famosi dopo aver partecipato a Uomini e Donne si cimentano come protagonisti di un video musicale - proprio recentemente era stata la volta di Paolo Crivellin e Angela Caloisi, protagonisti del nuovo singolo musicale del Dj Abiesse - questa volta, però, oltre ad esserne i protagonisti del video sono anche i cantanti della canzone.

Come si sono conosciuti Lorenzo e Claudia

Lorenzo Riccardi, dopo aver partecipato a Uomini e Donne nel 2016 per corteggiare la tronista Ludovica Valli, ha deciso di riprovarci nell'edizione 2017/2018 ma anche questa volta non è stato scelto dalla tronista Sara Affi Fella.

A seguito di questa esperienza è divenuto lui stesso tronista insieme a Luigi Mastroianni (la scelta di Sara) nell'edizione di Uomini e Donne del 2018/2019. Il suo percorso si è incentrato, quasi fin da subito, per l'attrazione che Lorenzo nutriva nei confronti di due corteggiatrici: Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Dopo aver passato l'ultimo weekend in villa, il Riccardi ha deciso di scegliere Claudia, nella puntata andata in onda venerdì 22 febbraio.

Giulia, l'altra corteggiatrice, si è poi consolata divenendo lei una delle troniste della seconda parte dell'ultima edizione di Uomini e Donne, per poi arrivare a scegliere Manuel Galiano, con cui però la relazione è già terminata.

Dopo la scelta Lorenzo e Claudia non si sono lasciati un attimo, anzi sono andati a convivere a Latina, la città natale di lei, per esigenze di lavoro, anche se sono spesso a giro per l'Italia per eventi e serate.

Recentemente la coppia ha partecipato ad una delle tappe del "Chi Summer Tour", evento condotto da Alfonso Signorini. Alla domanda del noto giornalista sul come l'ex tronista avesse conosciuto la sua fidanzata, il pugliese ci ha tenuto a sottolineare la sua esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi, affermando: "le prime due volte ho fatto il corteggiatore e mi è andata male" e poi riferendosi all'esperienza con l'ex tronista Sara Affi Fella ha aggiunto "quella volta, meno male che è andata così".