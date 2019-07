La soap opera turca intitolata "Bitter sweet-Ingredienti d'amore" sta dimostrando la capacità di intrattenere il pubblico grazie alla tematica amorosa. Si sono create molte curiosità intorno a Can Yaman che veste i panni del protagonista Ferit. Il pubblico femminile si domanda se l'attore sia fidanzato ma rimane un mistero, in quanto ha dimostrato di essere molto riservato sulla vita privata. Recentemente, il modello turco è stato protagonista di un'intervista al settimanale "Tv sorrisi e canzoni" dove ha ricevuto questa domanda ma ha voluto chiedere l'argomento.

Pubblicità

Pubblicità

L'intervista fatta al giovane attore turco

Yaman ha posto l'accento sull'amore a prima vista raccontato all'interno della fiction ma ha voluto precisare che la vita reale è un'altra cosa. L'interprete non ha voluto svelare se è fidanzato ma la curiosità nei confronti dell'attore prosegue. Sono circolate delle voci che parlano della possibilità di un legame tra Ozge Gurel e Can Yaman ma si tratta di un errore in quanto Ozge è impegnata con Serkan Cayoglu, con il quale ha condiviso il set di "Cherry Season".

Pubblicità

L'attrice si sta godendo una vacanza in Italia, e precisamente a Positano come dimostrato sulla sua pagina di Instagram dove ha pubblicato delle foto. Si parla della possibilità di un fidanzamento tra Can e una collega con la quale condivide il set di un'altra soap opera trasmessa in Italia nei prossimi anni. Il riferimento è all'attrice Demet Ozdemir con la quale recita nella fiction dal titolo "Erkenci Kus".

Il rapporto instaurato con il pubblico

Non sono arrivate delle conferme in merito alla possibilità di una relazione ma non si può escludere l'evidente sintonia tra i due colleghi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

I giornali di gossip turchi hanno posto l'accento sulla possibilità di una love story e Can Yaman rimane il personaggio del momento,, essendo riuscito a conquistare il pubblico. Nel corso della chiacchierata con Sorrisi e canzoni, l'attore ha avuto modo di concentrarsi su molti argomenti. Inoltre Yaman tiene aggiornate le fan tramite la pagina di Instagram seguita da tre milioni di persone e non poteva mancare una domanda sul rapporto con il pubblico femminile.

L'importanza della famiglia

L'interprete ha fatto notare l'orgoglio per essere apprezzato e amato dalle fan alla quale si è detto grato. Can Yaman ha spiegato di essere contento per avere sentito il calore dei telespettatori come sottolineano queste dichiarazioni del giovane interprete: "Spero che l'affetto del pubblico mi accompagni per tutta la mia carriera". Il modello turco ha fatto notare il sostegno della sua famiglia, ponendo l'accento sui genitori: "Mio padre per me è un idolo e mia madre è sempre stata un punto di riferimento".