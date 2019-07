Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai tre, intitolata "Un posto al sole" e che vede altre novità nella vita degli abitanti di palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 5292 in onda sul piccolo schermo martedì 9 luglio alle ore 20:45 fanno notare che proseguiranno i problemi per Vittorio (Amato D'Auria). Il ragazzo dovrà fare i conti con le intromissioni derivanti dall'atteggiamento provocante di Anita, che non ha intenzione di rinunciare all'amore nutrito nei confronti del giovane Del Bue.

Il figlio di Guido stanco delle intromissioni di Assunta

L'ex fidanzata del figlio di Guido (Germano Bellavia) si impegnerà per far cambiare idea al radiofonico in merito alla decisione presa dopo il loro ultimo incontro. Il figlio di Assunta si sentirà stressato e confuso per via del comportamento assunto da Anita e si vedrà costretto a fare una scelta inaspettata. Il ragazzo avrà paura che l'attuale fidanzata Alex possa cominciare ad avere dei sospetti e vorrà risolvere la situazione nel migliore dei modi.

Roberto felice per via dell'incontro con gli intermediari

Stando alle anticipazioni di Upas, Vickybeef sarà pronto per fare una proposta ad Alex, alla quale chiederà di fare un viaggio insieme. L'intento di Vittorio sarà quello di chiarirsi le idee ed evitare di avere degli incontri con la figlia di Luca Grimaldi. Inoltre, il migliore amico di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), vorrà porre fine a questa complicata situazione, ma i dubbi continueranno a tormentarlo.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che si dirà contento per l'inizio del progetto di chartering ideato con il figlio Filippo.

Franco chiarisce la situazione con Ciro

Non mancheranno degli ostacoli nella vita del dottor Ferri. L'imprenditore e il figlio saranno convinti che l'incontro con gli intermediari londinesi si sia svolto nel migliore dei modi, dicendosi contenti per il nuovo progetto. Filippo e Roberto però, non sanno che Alberto (Maurizio Aiello) vorrà rubare l'idea di Ferri.

Il dottor Palladini si dimostrerà pronto a ogni sacrificio pur di ottenere la firma degli affaristi di Londra e quindi di dare avvio a una nuova collaborazione. Nel frattempo, Franco ritornerà in palestra e avrà l'occasione di incontrare l'amico Ciro (Vincenzo Alfieri) con il quale ha avuto dei contrasti negli ultimi tempi per via di Angela. I due uomini riusciranno a ricucire il rapporto di un tempo; il giovane pugile metterà al corrente Franco di una novità inaspettata.

Successivamente, il signor Boschi sarà deciso a dare il proprio addio all'amico.