Uno dei personaggi più crudeli della storia della telenovela Il Segreto potrebbe uscire di scena definitivamente nelle puntate in onda in Spagna dal 19 al 23 agosto. In tale periodo, infatti, Fernando Mesia resterà vittima dell'esplosione da lui stesso provocata nel monastero nel quale terrà segregata Maria per convincerla a fuggire insieme a lui a Cuba. Ma gli eventi avranno per lui una piega inaspettata, quando nel luogo del rapimento si presenteranno anche Donna Francisca, Severo e Carmelo, obbligando così il Mesia a predisporre immediatamente l'esplosione del luogo di culto. Le conseguenze, però, saranno drammatiche proprio per lui.

Il Segreto anticipazioni: il corpo del Mesia non si trova

Saranno puntate assolutamente da non perdere quelle che attenderanno i telespettatori de Il Segreto la prossima settimana in Spagna. Maria, infatti, scoprirà il piano di Fernando Mesia che nasconderà una bomba nella baracca del monastero, dando appuntamento in tale luogo a Donna Francisca, Carmelo e Severo. Solo il coraggio di Maria riuscirà ad evitare il peggio, dato che la madre di Esperanza farà in modo che i dispositivi dell'esplosione vengano azionati proprio all'ingresso del Mesia.

Dovrebbe essere proprio lui ad avere la peggio in tale circostanza dato che il suo corpo non si troverà e le ricerche continueranno. Tale morte sembrerebbe comunque plausibile se consideriamo che Fernando non sarà più presente a Puente Viejo dopo il salto temporale che avrà luogo nelle puntate spagnole in onda a settembre. Nonostante il gravissimo rischio, invece, Maria uscirà dal luogo dell'esplosione sana e salva.

Trame Il Segreto: Maria riprende a camminare

Le anticipazioni de Il Segreto di fine agosto confermano il miracolo che permetterà a Maria di non morire durante l'esplosione del monastero. La Castaneda uscirà con le sue stesse gambe, anche se zoppicante, potendo così tirare un respiro di sollievo per avere ripreso a camminare ed essersi liberata, allo stesso tempo, dal suo perfido ex marito. Al ritorno alla villa, Maria sarà accolta a braccia aperte da tutta la sua famiglia alla quale la giovane racconterà le motivazioni del suo strano comportamento degli ultimi tempi.

Tutti, compresa Donna Francisca, tireranno un sospiro di sollievo per il modo in cui il dramma della propria parente si è concluso. Ma, insieme alle buone notizie, a Puente Viejo continuerà ad esserci un grave problema da affrontare. Nonostante la probabile morte di Fernando, il sottosegretario Garcia-Morales non avrà alcuna intenzione di fermare l'inondazione di Puente Viejo, necessaria per rendere operativo il nuovo bacino idrico.

Non solo: alcuni animali della Casona cominceranno ad ammalarsi, facendo presagire allo sviluppo dell'ennesima epidemia.