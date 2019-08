Si avvicina l'esordio della stagione 2019-20 di Uomini e donne, le cui prime registrazioni verranno effettuate negli ultimi giorni di agosto (mentre la prima puntata andrà in onda su Canale 5 il 16 settembre). Il dating show condotto da Maria De Filippi avrà il difficile compito di mettere a tacere i sospetti e le polemiche scatenati nelle ultime settimane, cercando dei volti in grado di ridare credibilità soprattutto al Trono Classico.

Ecco perché la scelta dei nuovi tronisti sarà importante come non mai: dovranno essere volti puliti, davvero alla ricerca di visibilità e non di followers facili come troppe volte accaduto in passato. Con il passare dei giorni, alcuni nomi sembrano essere grandi favoriti per l'ambita poltrona rossa. Se in campo maschile è Giulio Raselli in pole position, dal punto di vista femminile è recentemente balzata alle cronache la possibile partecipazione di Erica Talco.

Un ex corteggiatrice ed ex (quasi) gieffina come tronista

Il pubblico di Uomini e donne vorrebbe vedere seduta sull'ambita poltrona rossa una persona non molto conosciuta in televisione o sui social network. Per tale motivo, il recente annuncio del portale 'Parma Today' ha cominciato a scatenare le polemiche dato che la possibile futura tronista non sembra esaudire tale desiderio. Il sito rivela, infatti, che la prossima protagonista del dating show di Maria De Filippi potrebbe essere Erica Talco.

Venticinquenne di Parma, ma di origini baresi, Erica ha già partecipato a Uomini e donne nel 2013 in qualità di corteggiatrice di Alessandro Pess. La sua presenza, però, era durata solo una puntata in quanto aveva ammesso di essere ancora innamorata del suo ex fidanzato. Dopo tale esordio in televisione, la Talco aveva anche tentato la strada del Grande Fratello 11 ma si era fermata ad un passo dalla fase finale del famoso reality show. All'epoca, infatti, era stata esclusa per delle denunce relative a dei trascorsi non troppo tranquilli.

La chiusura dei social network

Dopo le prime esperienze televisive, non andate a buon fine, Erica Talco è diventata un volto noto del web, soprattutto di Youtube, dove si è fatta apprezzare per il suo carattere eccentrico e schietto. Si è quindi dedicata al mondo della moda, apprendo un negozio di abbigliamento a Parma nel 2018. E l'amore? Nonostante le soddisfazioni in ambito lavorativo, la Talco non ha ancora trovato l'anima gemella e si è auto-candidata per partecipare a Uomini e donne nella speranza di trovare l'anima gemella.

La conferma del fatto che potrebbe essere proprio lei la futura tronista arriva dall'inattesa cancellazione del suo account Instagram e della sua pagina Facebook. Erica dunque si sarebbe già allontanata dai social network come richiede espressamente il meccanismo dal programma.