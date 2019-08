Prosegue l'appuntamento con la soap opera spagnola 'Una vita'. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 19 a venerdì 24 agosto sottolineano che la vita di Silvia continuerà a essere in pericolo. La Reyes verrà aiutata da Esteban che salverà la vita della ragazza ma sarà ferito nel corso della colluttazione con il criminale. L'amico di Silvia sarà costretto a passare una notte in ospedale, ma la compagna di Arturo potrà fare ritorno nella sua abitazione.

La donna si renderà conto della cecità del Valverde e vorrà far cambiare idea al colonnello sul modo in cui affrontare la malattia. Blanca racconterà la verità a Leonor, dicendo che Ursula è fuggita con il piccolo Moises. Samuel e Diego aumenteranno le ricerche per ritrovare il bambino la cui vita potrebbe essere in pericolo: i fratelli Alday arriveranno nella città di Valencia per incontrare la Dicenta. Inigo verrà a conoscenza della verità intorno all'indiano e comprenderà che si tratta di una persona influente nella patria.

Arturo chiede a Esteban di portare la compagna in Groenlandia

Flora, dal canto suo rischierà la condanna a morte e l'unica possibilità per scampare a questo verdetto sarà ritrovare in un giorno Peña. Inigo metterà in atto un piano per far uscire dal carcere Flora, accusata dell'omicidio dell'indiano. Il ragazzo avrà bisogno dell'aiuto di Felipe al quale chiederà di usare Cesareo come falso testimone.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Rosina non riuscirà a placare la rabbia nei confronti di Liberto accusato di non averle raccontato della relazione tra Leonor e Inigo. Arturo vorrà evitare che Silvia stia male per la sua malattia e chiederà a Esteban di portare la Reyes in Groenlandia.

L'incontro in carcere tra la sorella di Inigo e Peña

Blanca, Diego e Samuel si accorderanno per far impazzire Ursula, in quanto la dark lady non riuscirà a frenare il nervosismo per via della scomparsa su Moises.

Silvia ribadirà il proprio amore al Valverde, dopo che il colonnello le ha detto di soffrire di cataratta. Pena si presenterà dal commissario Mendez, al quale dirà di essere colpevole dell'omicidio dell'indiano e tale rivelazione porterà alla scarcerazione di Flora. La famiglia Palacios farà ritorno a calle Acacias dopo essersi concessa un viaggio e Antonito sarà costretto a rimanere a riposo per alcuni giorni.

La sorella di Inigo deciderà di fare visita a Peña al quale prometterà di impegnarsi per dimostrare la sua innocenza. Silvia consiglierà al fidanzato di parlare agli amici della malattia, ma il generale dirà di non essere pronto per compiere questo passo. Felipe spingerà la Reyes a mettersi in contatto con un luminare per risolvere il problema di salute del Valverde.