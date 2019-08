Prosegue il successo della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', capace di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate italiane, si arriverà allo scontro tra Annabelle e Xenia. Si tratta delle due dark della quindicesima stagione, ma la lite avrà delle conseguenze per il prosieguo delle vicende. Xenia continuerà a mettere in atto il suo piano per vendicarsi di Christoph (Dieter Bach) e riuscirà a trovare il modo per evadere dal carcere, dopo essersi fatta ricoverare in ospedale.

La Saalfeld prenderà il telefono di Michael per mettersi in contatto con Dimitri, al quale chiederà di portarle un'arma e una nuova scheda per il cellulare. La dark lady avrà un incontro con Denise, alla quale chiederà di accettare il suo perdono per aver messo in pericolo la sua vita.

Joshua vuole porre fine alla relazione con Annabelle

L'ex moglie di Christoph deciderà di cedere le proprie quote del Furstenhof alla figlia, ma la ragazza non cederà a questa richiesta.

Christoph verrà a conoscenza delle intenzioni di Xenia, mostrando il suo timore che le azioni possano finire nelle mani di Werner, desideroso di tornare a ricoprire un ruolo importante all'interno dell'albergo. Annabelle cercherà di capire cosa sta succedendo alla famiglia e per questo chiederà informazioni a Joshua, sfruttando il suo ascendente sul Winter. La sorella di Denise riceverà questa richiesta del padre che le prometterà il ruolo di direttrice amministrativa dell'albergo. Joshua si renderà conto dell'inganno e, deluso dal comportamento della fidanzata, deciderà di troncare la relazione con la giovane donna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Xenia racconta la verità alla figlia

La Sullivan si troverà alle prese con un cambio di programma: si recherà in ospedale da Xenia per ottenere le quote della Saalfeld. La situazione si metterà nel peggiore dei modi per Annabelle che verrà rapita dalla madre. Xenia sarà disposta a cedere le azioni alla figlia ma, in cambio, la Sullivan le dovrà dare un aiuto per la fuga all'estero. Annabelle non accetterà di appoggiare la madre con la quale ha vissuto un rapporto di amore e odio: la ragazza, però, si troverà in pericolo.

Xenia cercherà di impaurire la figlia, mostrandole una pistola dopo averla presa come ostaggio, ma il rapimento di Annabelle rappresenterà un messaggio da inviare a Christoph. Quest'ultimo sarà costretto a consegnarsi alla Saalfeld per salvare la vita della figlia, ma la polizia non permetterà che si realizzi questo patto. Annabelle riuscirà a difendersi da Xenia e, dopo essersi impossessata dell'arma, l'ex moglie di Christoph racconterà un segreto inaspettato ad Annabelle: confesserà che la giovane non è frutto della relazione con Christoph.

La fidanzata di Joshua rimarrà sconvolta dopo aver compreso di non essere la figlia dell'albergatore.